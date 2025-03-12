Hipertansiyon yani yüksek kan basıncı, kalp ve damar sağlığını olumsuz yönde etkileyerek, vücutta ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu rahatsızlık ise tedavi edilmediğinde kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği, beyin kanamaları ve felç gibi hayati tehlike arz eden hastalıklarla ilişkilidir. Öte yandan kronik hipertansiyon, organların işlevlerini bozar ve yaşam kalitesini düşürürken, hipertansiyonun erken tespiti daha büyük sağlık sorunlarının önlenmesi açısından son derece önemlidir.

KAFA BÖLGESİNDE GÖRÜLEN 4 BELİRTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hipertansiyonun yüksek seviyelerde olduğu durumlarda ortaya çıkabilecek bazı belirgin semptomları tanımlıyor fakat çoğu hipertansiyon vakası semptom göstermez ve bu nedenle düzenli olarak tansiyonun ölçülmesi oldukça kritik bir önlem haline gelir. Hipertansiyon tedavi edilmezse kalp rahatsızlıkları, felç, böbrek hastalıkları gibi ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Yüksek tansiyonun tehlikeli seviyelere ulaşması durumunda bazı belirgin belirtiler ortaya çıkabilir. İşte, hipertansiyonun kafa bölgesinde görülebilecek 4 önemli belirtisi:

- Yüksek tansiyon, özellikle kafanın üst kısmında ve arkasında yoğun baş ağrılarına yol açabilir. Bu ağrılar genellikle oldukça rahatsız edici ve sürekli olabilir.

- Tansiyonun aşırı yükselmesi gözdeki kan damarlarını etkileyerek, görme yetisini geçici olarak bozabilir. Bulanık görme, görme alanında değişiklikler ve ışık halkalarının görülmesi sıkça karşılaşılan belirtilerdir.

- Hipertansiyon, burun damarlarının zorlanmasına neden olabilir ve bu da burun kanamalarına yol açar. Eğer burun kanamaları sıklaşırsa, yüksek tansiyonun bir belirtisi olabilir.

- Yüksek tansiyon, kulaklarda uğuldayan bir sesin duyulmasına neden olabilir. Bu durum, vücudun kan basıncındaki dengesizlikle ilişkilidir ve genellikle tansiyon çok yüksekse meydana gelir.

HİPERTANSİYONUN DİĞER BELİRTİLERİ

Tüm bu belirtilerin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, hipertansiyonun diğer belirtilerini de sıraladı:

- Kalbin yük altında çalışması nedeniyle göğüste sıkışma veya ağrı hissi olabilir.

- Yüksek tansiyon, beynin yeterince kan almasını engelleyerek baş dönmesine neden olabilir.

- Kalp kaslarının düzgün çalışmaması nedeniyle nefes alırken güçlük yaşanabilir.

- Hipertansiyon, vücutta genel bir huzursuzluk hissine yol açabilir ve mide bulantısı ile kusmayı tetikleyebilir.

- Yüksek tansiyon, ruhsal durum üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir ve endişe, gerginlik gibi belirtilere yol açabilir.

- Yüksek kan basıncı, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek, kafa karışıklığı ve bilinç kaybı gibi durumlara yol açabilir.

- Tansiyonun aşırı yükselmesi, kalp atışlarının düzensizleşmesine sebep olabilir, bu da ciddi kalp rahatsızlıklarına yol açabilir.