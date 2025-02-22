Merkez Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında elektrikli sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, üst katta yaşayan 3 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdivenli araç yardımıyla kurtardı.

Dumandan etkilenen ve ilk müdahaleleri sağlık görevlilerince yapılan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

'KOVALARLA SU ATARAK, ALEVİ İÇERİ SOKMADIK'

Yaşananları anlatan Ahmet Erduran, "Yan komşum kapıma vurdu, 'Yangın var' diye. Ben hemen evimi kontrol ettim. Yalnızdım, çocuklar evde yok, 'Acaba benim ev mi yanıyor' diye düşündüm. Mutfağa baktım, bir şey yok. Çocukların odasına girdiğimde, orada bir alev gördüm. Sonra baktım karşıdaki binadan geliyor. Hemen dışarıya çıktık. Karşı komşunun perdeleri cama geldiği için, perdeleri söktük. Üst kata çıktı. Üst kata da yangın sıçradığı için oradaki perdeleri de söktük. Önce eşyaları çektik. Sonra kovalarla su atarak alevi içeriye sokmadık. Yangın 7'nci kattaydı, 8'inci kattaki komşumuzun da evine sıçradı. Camı eridi, camlar patladı. İçeriye alevler giriyordu. Biz kovalarla müdahale edip sokmamaya çalıştık. İtfaiye geldikten sonra aşağı indik. Bizim binada bildiğim kadarıyla yaralanan yok. Bina da şu an boşaltıldı" dedi.