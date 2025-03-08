Kanada'nın Toronto eyaletinde polis, Cuma gecesi bir barda meydana gelen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığını ve üç şüphelinin arandığını açıkladı.

Olay, Scarborough bölgesinde, Progress Avenue ile Corporate Drive yakınlarında saat 22:39'da gerçekleşti. Polis, altı kişinin kurşun yarası aldığını, ancak tüm yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığını bildirdi.

Yetkililer, saldırganın siyah bir kar maskesi taktığını ve olay yerinden gümüş renkli bir araçla kaçtığını belirtti. Olay yerinden gelen görüntülerde, sağlık ekiplerinin yaralılardan birini sedyeyle ambulansa taşıdığı ve ağır silahlı polislerin bölgede güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Belediye Başkanı Olivia Chow, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Toronto Emniyet Müdürü Myron Demkiw ile görüştüğünü ve tüm polis kaynaklarının olay yerine yönlendirildiğini duyurdu.

Chow, "Scarborough’daki bir barda silahlı saldırı yaşandığı haberlerinden derin endişe duyuyorum. Şef Demkiw ile konuştum ve bana tüm gerekli kaynakların seferber edildiğini söyledi" dedi. "Bu, erken aşamada ve devam eden bir soruşturma. Polis daha fazla bilgi paylaşacaktır. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.