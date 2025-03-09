Gelecek başbakan, Kanada'ya ek gümrük vergileri uygulamakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump ile müzakere etmek zorunda kalacak ve yakında genel seçimlerde muhalefetteki Muhafazakar Parti ile karşı karşıya gelebilir.

Trudeau, Ocak ayında iktidarda geçirdiği dokuz yılın ardından, kendisine olan güvenin azalması üzerine istifa edeceğini duyurmuş, iktidardaki Liberal Parti'nin onu değiştirmek için hızlı bir yarışa girmesine neden olmuştu.

"İkili kriz durumunda bizim için ideal mi? Sanırım değil," dedi Munk Küresel İşler ve Kamu Politikası Okulu'nda profesör olan Drew Fagan. "Ancak diğer yandan süreç içeride olması gerektiği gibi işliyor."

Eski merkez bankası başkanı Mark Carney , dört Liberal aday arasında parti üyelerinden en fazla desteği alan ve en fazla para toplayan isim olarak öne çıkıyor .

Trudeau'nun kabinesinin üçte ikisi kamuoyunda Carney'i destekliyor ve Mainstreet'in Şubat ayı sonlarında yaptığı bir anket, Carney'in Liberaller arasında %43, başlıca rakibi eski Maliye Bakanı Chrystia Freeland'ın ise %31 destek aldığını gösterdi.

Freeland, Trump'ın ilk döneminde kendisiyle müzakere etme deneyimini öne çıkarsa da, yıllarca onun en sadık destekçilerinden biri olmasına rağmen Trudeau'dan farklılaşmakta zorlanıyor.

Trudeau'nun kendisini değiştirmeye çalışmasının ardından Aralık ayında hükümetten ayrıldı ve hükümetin harcama politikalarını eleştirdi.

59 yaşındaki Carney'nin zaferi, gerçek bir siyasi geçmişi olmayan bir yabancının Kanada başbakanı olması anlamına gelecek.

Carney, Kanada ve İngiltere merkez bankalarının ilk valisi olarak görev yapmış olması nedeniyle Trump'la başa çıkmak için en iyi adayın kendisi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 400.000 Liberal üye parti lideri için oy kullanmaya hak kazandı. Partinin ilk tur sonuçlarını akşam 6:30 civarında (2230 GMT) açıklaması bekleniyor.

Kampanya sırasında Carney, ABD'ye karşı dolar karşılığı misilleme tarifelerini ve yatırımı artırmak için koordineli bir stratejiyi desteklediğini söyledi. Kanada'nın Trudeau yönetimindeki büyümesinin yeterince iyi olmadığından defalarca şikayet etti.

Carney liderliğindeki Liberal Parti için yeni bir başlangıç ​​ihtimali, Trump'ın gümrük vergileri ve Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak ilhak etme yönündeki tekrarlanan alayları bir araya gelince, Liberal Parti'nin şansı dikkat çekici bir şekilde arttı.

'BAYRAK ETRAFINDA TOPLANMA ANI'

2025'in başında parti 20 veya daha fazla puan gerideydi ancak şu anda birkaç ankete göre resmi muhalefet Muhafazakar Parti ile istatistiksel olarak berabere.

British Columbia Üniversitesi siyaset profesörü Richard Johnston, "Bir yıl önce asla tahmin edemeyeceğimiz bir bayrak anı etrafında birleşme yaşanıyor" dedi.

"Sanırım şu anda Liberallerin unutulmaktan kurtarıldığı doğru."

Kim kazanırsa kazansın, bir sonraki başbakanın hemen vermesi gereken önemli kararlar var. Azınlık Liberal hükümeti, Parlamento Mart ayı sonunda yeniden toplandığında güven oylamasıyla karşı karşıya kalabilir ve bu da potansiyel olarak bir seçime yol açabilir.

Bu nedenle, bir kabine kurma zahmetinden kaçınarak derhal bir seçim çağrısında bulunmaya karar verebilir. Seçim en geç 20 Ekim'de çağrılmalıdır.

Anketler ise ne Liberallerin ne de Muhafazakarların çoğunluk hükümeti kurabileceğini gösteriyor.

Carney, Avam Kamarası'nda bir sandalyeye sahip olmadan da yasal olarak başbakanlık görevini yürütebilir; ancak gelenek, onun en kısa sürede bir sandalye kazanmaya çalışması gerektiğini söylüyor.

John Turner, 1984 yılında Liberal Parti'nin liderlik yarışını kazandıktan sonra başbakan olduğunda yasama organı üyesi değildi.