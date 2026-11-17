Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Cem Sercan Gülşen (43), yol kenarında park halindeki otomobilinde ölü bulundu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde meydana geldi. 35 HBR 47 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünde, Gülşen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gülşen'in kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gülşen'in cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.