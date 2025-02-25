Yale Üniversitesi tarafından geliştirilen kişiye özel kanser aşısı, dokuz böbrek kanseri hastasında tümörleri tamamen yok etmeyi başardı. Üç yıl boyunca takip edilen hastalarda, hastalığın geri dönmediği tespit edildi.

HER HASTANIN YAPISINA ÖZEL TASARLANIYOR

DailyMail'in haberine göre 2019-2021 yılları arasında hastalara uygulanan deneysel aşı, cerrahi müdahale sonrası vücutta kalan kanser hücrelerini hedef alarak sağlıklı dokulara zarar vermeden etkili bir şekilde yok etmeyi başardı. Yale Kanser Merkezi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nün geliştirdiği bu yenilikçi aşı, her hastanın biyolojik yapısına özel olarak tasarlandı.

Çalışmanın başyazarı Dr. David Braun, bağışıklık sistemini yalnızca tümöre özgü mutasyonları tanıyıp yok edecek şekilde programlamayı amaçladıklarını belirterek, "Bu aşı her hasta için kişiye özel hazırlandı" dedi.

Böbrek kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC), teşhis edildiği hastaların yüzde 85-90'ında ölümle sonuçlanıyor. Ancak bu yeni aşı, hastalığın geri dönmesini önleme konusunda büyük bir umut ışığı sundu.

ÇALIŞMADAN DİKKAT ÇEKEN VERİLER

9 hasta, toplamda 7 doz aşı aldı.

Hastaların bağışıklık sistemi, kanserle ilişkili mutasyonların yüzde 65'ine kadarını tanıyıp tepki verdi.

Aşı, hastalığın geri dönüşünü tamamen engelledi.

Ciddi bir yan etki gözlemlenmezken, sadece hafif grip benzeri semptomlar rapor edildi.

SIRADA GENİŞ ÇAPLI TESTLER VAR

Aşı, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını sağlayan "neoantijen" adı verilen protein fragmanları kullanılarak geliştirildi. Her hastanın tümörleri genetik olarak analiz edilerek, kansere özgü proteinler tespit edildi. Ardından, bağışlıklık sistemini bu proteinleri hedef alacak şekilde yönlendiren özel peptitler sentezlendi.

Dr. Braun, "T hücrelerinin güçlü ve uzun süreli bir bağışıklık tepkisi vermesi, kanserle savaşta bağışıklık yanıtını kalıcı hale getirebileceğimizi gösteriyor. Bu son derece cesaret verici bir gelişme" diye konuştu.

Çalışmanın sonuçları, bilim dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan Nature'da yayımlandı. Ancak aşının kesin etkinliğinin belirlenmesi için daha geniş çaplı testlerin yapılması gerekiyor.