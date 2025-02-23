'KAR YAĞIŞIYLA KAZALAR ARTIYOR'

Kaporta ustası Kenan Sadıkoğlu, buzlanmanın kazalara davetiye çıkardığını söyleyerek, “Kar yağışı sonrası işlerimiz artıyor. Yağışlardan dolayı çok sayıda kaza meydana geliyor. Ancak gönlümüz hiçbir kazanın yaşanmamasını ister. Bizim işimiz bu olduğu için bekliyoruz. Her türlü kaza ile karşılaşıyoruz. Kazanın büyüğü küçüğü olmuyor; hava şartlarına bağlı olarak değişiyor.

Kar yağışıyla kazalar artıyor. Özellikle buzlanma ve kar lastiği kullanılmaması kazalara davetiye çıkarıyorö dedi.Oto servis müdürü Serhat Çoruh da “Son günlerde etkili olan kar yağışına bağlı kazalar meydana geliyor. Bu kazalar sonrası servisimizin kaporta bölümünde yoğunluk oluşuyor. Önceliğimiz, bu kazalarda can kaybının yaşanmaması. Ekibimizle birlikte hafta sonu da mesai yaparak araçları sahiplerine teslim ediyoruz diye konuştu