Bölge halkının büyük katılımıyla gerçekleşen programda dualar edilerek namazlar kılındı. Kuraklık nedeniyle tarlaları susuz kalan çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, yağmur duasıyla umutlarını tazeledi.

BAŞKAN ŞİMŞEK YAĞMUR DUASINDA

Düzenlenen programa Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek de katılarak vatandaşlarla birlikte ellerini semaya açtı. Başkan Şimşek, kuraklığın özellikle tarım ve hayvancılık sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, “Karaisalı’nın verimli toprakları, su kaynaklarının azalmasıyla büyük bir tehdit altında. Çiftçilerimiz zor bir süreçten geçiyor. Yağmur duası, sadece dini bir ritüel değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğimizin de önemli bir göstergesidir. Rabbim dualarımızı kabul etsin ve bereketli yağmurlar nasip etsin” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA ÖNE ÇIKTI

Yağmur duasına kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da büyük ilgi gösterdi. Mahalle camisinde kılınan Cuma namazının ardından, mahallenin girişinde bulunan alanda din görevlileri tarafından yağmur duası yapıldı.

Kuraklık tehdidinin arttığı bu dönemde, programa katılan vatandaşlar, yağmur duasının bereket getirmesini temenni ederek umutlarını koruduklarını dile getirdi.