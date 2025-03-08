Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Dün gerçekleştirilen operasyonda, zanlıların ikamet ettikleri evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.