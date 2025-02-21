Kayseri'de , kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefonla aradığı 2 kişiyi kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla toplam 440 bin TL dolandıran Ö.F.İ. (22), polis tarafından yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, cep telefonu ile aradığı 2 kişiye kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp, kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla 440 bin TL dolandıran Ö.F.İ. isimli şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.