Kayseri'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden kişiler ile polis arasında yaşanan gerginlik sonrası gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

GENÇLER, AİLELERİNE MESAJ GÖNDERDİ

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, tutuklanıp Kayseri Cezaevi'ne gönderilen 4 öğrenciyi ziyaret etti. Genç, ziyaret sonrası gençlerin el yazısıyla ilettiği mesajları da paylaştı. Gençlerin ailelerine gönderdiği mesajlar yürek burktu. Gençlerin mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

• Annem, babam ben iyiyim aklınız bende kalmasın. Ablam, kardeşim sizi çok seviyorum. Eren sana da selamlar

• Annem bir sıkıntı yok, iyiyim. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Yakında gelirim.

• Çok iyiyiz merak etmeyin. Sizi çok seviyorum. Tamsal’ı yerime öpün.

"VERİLEN KARARLAR SON DERECE HUKUKSUZ"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Aşkın Genç, öğrencilerin anayasal haklarını kullandıklarını ve dosyalarında herhangi bir şeyin olmamasına tutuklandıklarını söyledi. Görüştükleri gençlerin moralinin yüksek olduğunu da kaydeden Milletvekili Genç, şunları söyledi:

-Bugün bir bayram günü. Kayseri’de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve tutuklanan yavrularımızı ziyaret ettik. Yaklaşık 5 gündür tutuklu, Kayseri Cezaevi’ndeler. En doğal anayasal hakları olan protesto haklarını kullandıkları için Kayseri’de önce gözaltına alındılar, sonra tutuklandılar.

-Baktığınız zaman dosyalarında herhangi bir şey yok, gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir şey yok. Çocuklarımızla görüştük moralleri yüksek, kaygıları Türkiye. Bu çocuklar üniversitede okuyan, ülkesini seven evlatlar. Bunları tutuklayan arkadaşlarımızın da evlatları var. Onları içeride son derece moralli gördüm.

-Ülkeleri için bir şey yapmak istiyorlar. Verilen kararlar son derece hukuksuz. Şiddetle kınıyorum bu kararı verenleri. En kısa zamanda çıkacakları ümidini taşıyorum. Kendilerinden eminler. Çocuklarımız içeride güvende. İnşallah hakkın, hukukun, adaletin egemen olduğu bir ülkede yaşamak dileğiyle.