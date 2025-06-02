Bahar KURŞUN

Çanakkale’de yüzde 79’u maden ruhsatlı Kaz Dağları, rant uğruna yok oluyor. Kaz Dağları’nda Cengiz Holding’e ait Halilağa Altın ve Bakır Madeni için ormanlık alanda ağaç katliamı yapıldı. Halilağa’daki maden faaliyetlerine 2019’da başlayan Cengiz Holding, 2020’de ÇED için başvurdu. Hacıbekirler köyünde yaşayanlar ise “Toprağımıza, suyumuza havamıza dokunmayın” diyerek madene karşı hukuk mücadelesi başlattı. 85 köylünün açtığı ilk davada ÇED kararı iptal edildi. İkinci kez ÇED onayı alındı. Yöre halkı yeniden dava açtı. Tüm bilirkişi raporları, “Burada maden işletilmesinde kamu yararı yoktur” demesine rağmen köylüler davayı kaybetti ve Ekim 2024’te Halilağa’da bakır madeni için ağaç kesimi başladı. Ağaç katliamının 215 gündür aralıksız sürdüğü Kaz Dağları’na kamyonlar ve iş makineleri yığıldı. Hacıbekirler Köyü’ne 700 metre uzaklıktaki maden için bölgedeki ağaç kesiminin büyük kısmı tamamlandı.

EN AZ 1 MİLYON AĞAÇ KESİLDİ

Madenin atık depolama tesislerinin de köye çok yakın noktada olduğunu belirten Kaz Dağları Ekoloji Platformu’ndan Füsun Kayra, şu bilgileri paylaştı: “Çok yoğun bir mesaiyle, çok hızlı bir şekilde kesimi bitirdiler. Türkiye’nin dört bir yanından kesimci getirdiler bu iş için. Maalesef kesimi durduramadık. Bölge çok sık kızılçam, karaçamdan oluştuğu, çok genç bir orman olduğu için kesilen ağaç sayısı 1 milyonu geçti. Ama Cengiz Holding’in nezdinde 150 bin ağaç kesildi. Genç bir orman olduğu için birçok ağacı ağaçtan saymıyorlar. Oysa 1 milyon bile çok iyimser bir rakam.” Kayra, “Alan yakın zamanda da maden çıkarılmaya hazır hale gelmiş olacak. Alana girince çok fazla mevzuata ve ÇED raporuna aykırı durum olduğunu görmek mümkün. Son keşifte bunu gördük. Bununla ilgili de suç duyurusu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Toprağı da suyu da yok edecek

Halilağa Bakır Madeni’nin yıllık 5 milyon metreküp suya ihtiyacı olduğunu belirten Füsun Kayra, şunları söyledi: “Madeni 18 yıl çalıştırmayı düşünüyorlar. Fakat bölgede böyle bir su kaynağı yok. Kuraklık nedeniyle valilik ve kaymakamlık köylülere ekim dikim yapmamaları yönünde telkinde bulunuyor. Oradaki 60 bin dönümlük alanın çevresindeki 12 köy, Kocabaş Çayı’nın suyunu alsa da yetmiyor. Devlet Su İşleri iki gölet yapıyor şu anda. Orada da inşaat başladı. Tüm bunları alırsa madeni çalıştırabilir hale gelecek. Bu gerçeklik dışı bir şey. Oradaki bütün köylülerin su hakkını gasp ediyorlar.”

Güç gösterisi yapar gibi!

Kaz Dağları Ekoloji Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Halilağa Bakır Madeni için katledilen, oysaki bundan birkaç ay önce içinde kaybolacağınız koskoca bir ormanlık alan burası! Hukuksuzluk, mevzuata aykırılık diz boyuyken, devletin mahkemeleri, kurumları ile neredeyse altın tepsi içinde sunduğu Kaz Dağları! Cengiz Holding güç gösterisi yapar gibi kamyonlarını sıralamış. Zannediyor ki bu adaletsizlik hep sürecek, hiç kaybetmeyecek. Kaybedeceksiniz, doğaya, insanlığa karşı işlediğiniz her suçun cezasını da çekeceksiniz” denildi.