Evcil hayvan sahipleri, genellikle kedilerinin sağlığını korumak için mama seçimi, hijyen ve veteriner kontrollerine dikkat eder. Ancak çoğu kişi, evde bulunan bitkilerin de kediler için ciddi bir tehdit oluşturabileceğinin farkında değildir. Dekoratif amaçla yetiştirilen bazı yaygın ev bitkileri, kediler için toksik olup zehirlenmelere, sindirim problemlerine ve hatta organ yetmezliğine neden olabilir.

Eğer siz de evinizde bitkilerle birlikte bir kedi besliyorsanız, hangi türlerden uzak durmanız gerektiğini bilmek hayati önem taşıyor.

KEDİLERE ZARARLI OLAN BİTKİLER

Bazı bitkiler, kedilerin sindirim sistemine zarar verebilir, sinir sistemini etkileyebilir veya ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İşte kedili evlerde asla bulundurulmaması gereken bazı tehlikeli bitkiler:

Zambak (Lilium spp.): Özellikle kediler için en tehlikeli bitkilerden biridir. Yapraklarının veya çiçeklerinin en küçük bir parçasını bile yemeleri, böbrek yetmezliğine ve ölüme yol açabilir.

Difenbahya (Dieffenbachia): Popüler bir iç mekan bitkisi olsa da kediler için oldukça zararlıdır. Tüketildiğinde ağızda yanma, dil şişmesi ve nefes almada zorluk yaratabilir.

Aloe Vera: İnsanlar için faydalı bir bitki olarak bilinse de, kediler için sindirim problemleri, kusma ve ishal gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Sarmaşık (Hedera Helix): Kediler tarafından çiğnendiğinde zehirleyici etkiler gösterir ve mide bulantısı, kusma, hatta nörolojik belirtilere neden olabilir.

Yılbaşı Çiçeği (Poinsettia): Özellikle yılın belirli zamanlarında evleri süsleyen bu bitki, kediler tarafından tüketildiğinde zehirlenmelere ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

Eğer kediniz zehirli bir bitki tükettiyse, kusma, ishal, aşırı salya akıtma, halsizlik, iştahsızlık ve titreme gibi belirtiler gösterebilir. Böyle bir durumda zaman kaybetmeden veterinere başvurmanız hayati önem taşır.

BU ALTERNATİFLER KEDİLER İÇİN GÜVENLİ

Kedinizin evde güvenle dolaşabilmesi için, kedilere zarar vermeyen bitkileri tercih etmek en iyi seçenektir. Örneğin:

-Kedi nanesi (Catnip) – Kedilerin bayıldığı ve onlar için tamamen güvenli bir bitkidir.

- Areka Palmiyesi (Dypsis Lutescens) – Evde dekoratif bir görüntü sağlar ve kediler için zararsızdır.

- Paşa Kılıcı (Sansevieria Trifasciata) – Hem hava temizleyici özelliği olan hem de kedilere zarar vermeyen bir bitkidir.

- Maranta (Prayer Plant) – Renkli yapraklarıyla güzel bir seçenek olup kediler için güvenlidir.

Kedili evlerde bitki seçimi yaparken dikkatli olmak, minik dostunuzun sağlığını korumanın önemli bir parçasıdır. Eğer zehirli olup olmadığından emin olmadığınız bir bitkiyi eve almak istiyorsanız, önce araştırma yaparak güvenli olup olmadığını kontrol etmelisiniz.