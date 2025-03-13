31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde bir ilk yaşandı. CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara katılacağı programlar nedeniyle başkanlık koltuğunu CHP’li bir isme değil, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya teslim etti.
BELEDİYE 74 YIL SONRA CHP’YE GEÇMİŞTİ
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar’da 74 yıl sonra belediyeyi CHP’ye kazandıran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yarın bir dizi programa katılmak üzere Ankara’ya gidecek. Ziyaretleri dolayısıyla şehir dışında olacak olan Köksal’ın başkanlık makamını bir isme bırakması gerekiyordu.
YERİNİ MHP’Lİ İSME BIRAKTI
Belediyelerde genellikle başkan vekilliği, aynı partiden bir meclis üyesine verilirken, Köksal’ın vekalet yetkisini MHP’li Halil İbrahim Baykara’ya bırakması dikkat çekti.
KENT TARİHİNDE BİR İLK
Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde, başkan vekilliğinin muhalefet partisine verilmesi bir ilk olarak değerlendiriliyor.