KEDİ VE KÖPEK DOSTU OLANLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK DETAYLAR

Evini bir kedi ya da köpekle paylaşan insanların onlara ailenin bir ferdi gibi yaklaştığını görürüz. Hatta çoğu zaman kendi ihtiyaçlarından önce onların ihtiyaçları önemsenir. Çünkü evde bir hayvan dostumuzun olması demek her şeyden önce sorumluluktur ve bu sorumluluğu aldığımızda onların iyiliği ve mutluluğu için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Hayvan dostlarımız medyada genellikle üzücü olaylarla gündeme gelse de onlar için hep en iyisini isteyen insanların varlığı hepimize umut veriyor. Onlar çoğu zaman ailenin bir üyesi, kimi zaman da en yakın dostumuz oluyor. Biz de bu içerikte hayvan dostu olan insanların hayatlarını kolaylaştıracak bazı detaylara dikkat çekiyoruz.
İşe gittiğinizde evinizde onunla ilgilenecek bir aile ferdi yoksa hayvan dostunuz için televizyon veya radyo açabilirsiniz. Böylece kendisini yalnız hissetmeyecektir.
Hayvan dostlarımızın dökülen tüyleri için birden fazla yöntem kullanmak mümkün. Koltuğunuza ya da kıyafetlerinize yapışan tüyler için hafif ıslatılmış bulaşık eldiveni çok kullanışlı olacaktır.
Hayvan dostunuzun evde yattığı bir yer illaki vardır. Oraya bebek pudrası serpmeniz durumunda tüylerin döşemeye yapışmasına engel olabilirsiniz. Böylece temizlemesi kolay olacaktır.
Köpek besleyen insanlar sürekli olan ağız kokusu problemi ile karşılaşabiliyor. Bunun da bir çözümü var. Şayet köpeğinizin kötü olmayan bir ağız kokusuna sahip olmasını istiyorsanız mamasının üzerine doğranmış maydanoz serpebilirsiniz.
Evinizde kedi ya da köpek olmasını istediğiniz ilk an şunu bilmelisiniz. Artık o da evinizde sizin kadar hak sahibi olabilir. Örneğin bir kediniz var ve sürekli kitaplık ve rafları talan ediyor. Onunla mücadele etmek yerine bazı yerleri boş bırakarak ona alan açabilirsiniz. Emin olun bunu anlayacaktır.
Çok dikkat etseniz bile hayvan dostunuzun başı pirelerle derde girebilir. Bunun çok basit bir çözümü var. Pirelerin en büyük doğal düşmanı sirkedir. Hazırladığını sirke suyunu özellikle sıcak havalarda sevimli dostunuzun tüylerine sıkarsanız pirelerin evinize girip kapısını tamamen kapatırsınız. Haftada bir bu yöntemi uygulamak yeterli olacaktır.
Ev kedilerinin en sevdiği şeylerden biri dışarıda ne olup bittiğini izlemektir. Bu yüzden bir pencerenin önün açık bırakarak ona dış dünyayı izleme alanı yaratabilirsiniz.
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