ÜNİVERSİTE ADAYLARINA 5 ADIMDA DOĞRU TERCİH KILAVUZU

Tercih listenizi oyunun kurallarına göre oluşturun

“YKS’nin geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan bir sınav olması nedeniyle tercih döneminin de yenilikler ve beklenenden farklı sonuçlar elde ettirdiğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu yıl da bu nedenle kontenjan artış ve azalışları, yeni bölümler ve tercih eğilimlerindeki değişiklikler gibi her türlü değişken ve sürprize hazırlıklı olmakta fayda var. Alternatifli, başarı sıranızı göz önünde bulundurarak oluşturacağınız bir liste, bölüm ve mesleki uzmanlık alanlarının sayıca arttığı ve çeşitlendiği son zamanlarda belki de sınav başarısına bağlı kalmaksızın sizlere üniversite yaşamının kapısını aralayacaktır. Hayalleriniz ve puanlarınız ne olursa olsun kim ne derse desin sırf tercih yapmış olmak için tercih yapmamalısınız!”