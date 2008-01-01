ÜNİVERSİTE ADAYLARINA 5 ADIMDA DOĞRU TERCİH KILAVUZU

Üniversite sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar için belki de en az sınav kadar önemli olan tercih süreci başladı. Adayların geleceklerinin seçimini yapacakları bu süreçte doğru ve isabetli kararlar almaları hayati önem taşıyor. Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, hayatlarının seçimindeki üniversite adaylarıyla 5 önemli başlıkta doğru tercihin püf noktalarını paylaştı.
“Doğru ve bilinçli bir tercih için mutlaka bir ön hazırlık yapılmalı. Tercih edilecek üniversite ve bölümlerle ilgili ayrıntılı ve net bilgilere ulaşmak adayların yararına olacaktır. Bu konuda öncelikli bilgi kaynağı ÖSYM’nin yayımladığı “2019 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” olmak üzere adaylar tercih listesine alınmak istenen üniversitelerin tercih ve tanıtım günlerine katılabilir, mevcut öğrencileri, akademisyenleri ve mezunlarıyla fikir alışverişinde bulunabilir, üniversitelerin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını kullanarak merak ettikleri birçok sorunun cevabına ulaşabilirler.”
“Keşke…” dememek için aklınızda olmayan, sevmediğiniz bölüm ve meslekleri böylesi kısa dönemlerde gündeminize almayın. “Puanım ziyan olmasın…” düşüncesiyle yapılan tercihler çoğu zaman yeniden hazırlanma süreci ve mutsuz bireyler olarak karşımıza çıkıyor. Meslekler de insanlara benzer; onların da faklı özellikleri ve şartları vardır. Eğer hangi özelliklere ve yeteneklere sahip olduğunuzu bilirseniz; “Ben neleri yapabilirim / yapabiliyorum?”, “Seçeceğim meslek ve bölümden beklentilerim nedir?” sorularının cevaplarını bulabilirseniz, doğru bir tercihte bulunmuş olursunuz.”
“Matematiksel olarak elde ettiğiniz sınav puanları ve başarı sıraları sizin için temel oluştursa da tercih etmeyi düşündüğünüz üniversitelerle ilgili daha yakından bir araştırma yapın. İlgi ve ihtiyaçların değiştiği günümüzde yabancı dil olanakları, çift diploma imkânları, yurt dışı ve iş dünyasıyla iş birliklerinin varlığı; bir yandan üniversitelerin karakterini belirlerken diğer yandan da adayların kariyer ve gelecek planlarıyla uyumlu olup olmadıklarını açığa çıkarır.”
“YKS’nin geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan bir sınav olması nedeniyle tercih döneminin de yenilikler ve beklenenden farklı sonuçlar elde ettirdiğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu yıl da bu nedenle kontenjan artış ve azalışları, yeni bölümler ve tercih eğilimlerindeki değişiklikler gibi her türlü değişken ve sürprize hazırlıklı olmakta fayda var. Alternatifli, başarı sıranızı göz önünde bulundurarak oluşturacağınız bir liste, bölüm ve mesleki uzmanlık alanlarının sayıca arttığı ve çeşitlendiği son zamanlarda belki de sınav başarısına bağlı kalmaksızın sizlere üniversite yaşamının kapısını aralayacaktır. Hayalleriniz ve puanlarınız ne olursa olsun kim ne derse desin sırf tercih yapmış olmak için tercih yapmamalısınız!”
“Ön hazırlıklarını yaptığınız tercih ve karar sürecinde mutlaka bir bilene danışın, sınav sistemlerinin ve teknik bazı küçük ayrıntılarla sonuçları değiştirdiği böylesi süreçlerde telafisi zor sonuçlar yaşamamak adına bir uzman desteği almaktan çekinmeyin. Tercih danışmanları ve rehber öğretmenler hangi bölümleri tercih etmek gerektiğinin kararını vermeseler de bu zor dönemeçte deneyimleri ve uzmanlıklarıyla adaylara yol arkadaşlığı yapabilirler.”
2008 yılında 'İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi' adıyla kurulan 'Altınbaş Üniversitesi', 2017-2018 akademik yılından itibaren yeni adıyla ve yepyeni bir vizyonla yoluna devam ediyor.
Altınbaş Üniversitesi; konusunda uzman, sektörde tanınmış, güçlü akademik kadrosu, sektörle iç içe eğitim fırsatı ve şehrin her köşesinde merkezi konumda bulunan yerleşkeleri ile sizleri bekliyor.
En doğru tercihe giden yolda, Altınbaş Üniversitesi’ne bakmadan geçmeyin!