BİREYSEL EMEKLİLİK, BİRİKİMLERİ DEĞERLENDİRMENİN EN KOLAY YOLU

Bireysel emeklilik günümüzde çalışan çalışmayan, genç yetişkin herkese hitap eden güvenli bir tasarruf ve yatırım aracıdır. Herkese uygun planların olması ise bireysel emeklilik sistemini cazip hala getiren detaylardan biri. Ancak işin bir de fon boyutu var. Yılda 6 defa fon dağılımını değiştirme hakkı olmasına rağmen çok az katılımcı fon dağılımı değişikliği yapıyor.

Uzmanlar; bireysel emeklilik fonlarının değiştirilmemesinin sebeplerini araştırdıklarında, nedenler arasında finansal piyasalar hakkında yeterince bilgi sahibi olunmamasının ve finansal okuryazarlığın düşük olmasının öne çıktığını görüyor. Ancak herkesin fon uzmanı olmasına gerek kalmadan son derece profesyonel bir şekilde fonlarını yönetmeleri de mümkün.

Nasıl mı? İşte cevabı...