BİREYSEL EMEKLİLİK, BİRİKİMLERİ DEĞERLENDİRMENİN EN KOLAY YOLU

Bireysel emeklilik günümüzde çalışan çalışmayan, genç yetişkin herkese hitap eden güvenli bir tasarruf ve yatırım aracıdır. Herkese uygun planların olması ise bireysel emeklilik sistemini cazip hala getiren detaylardan biri. Ancak işin bir de fon boyutu var. Yılda 6 defa fon dağılımını değiştirme hakkı olmasına rağmen çok az katılımcı fon dağılımı değişikliği yapıyor.
Uzmanlar; bireysel emeklilik fonlarının değiştirilmemesinin sebeplerini araştırdıklarında, nedenler arasında finansal piyasalar hakkında yeterince bilgi sahibi olunmamasının ve finansal okuryazarlığın düşük olmasının öne çıktığını görüyor. Ancak herkesin fon uzmanı olmasına gerek kalmadan son derece profesyonel bir şekilde fonlarını yönetmeleri de mümkün.
Nasıl mı? İşte cevabı...
Bireysel Emeklilik sistemine dahil oldunuz ancak hangi fonu seçeceğinizi bilmiyor musunuz? Fonmatik ROBO sayesinde birikiminizi size en uygun fonlarda değerlendirmek için fon uzmanı olmanıza gerek yok. Çünkü artık size özel çok akıllı bir bireysel emeklilik fon uzmanı var. Adı Fonmatik ROBO!
Herkesin bir risk ve yatırımcı profili vardır. Bu sebeple Fonmatik ROBO bireysel emeklilik fon dağılımını belirlemek için sizi risk profil anketine ve yatırımcı karakter testine davet eder. Doğru soruları sorarak sizi tanır. Test sonucunda yatırımcı karakterinize uygun olarak, fonları sizin adınıza yönetmek için onayınızı alır. Ardından hemen çalışmaya başlar.
Fonmatik ROBO'nun en güzel taraflarından biri de fon dağılımını düzenli olarak değiştiriyor olması. Çünkü o sürekli bir şekilde finansal piyasaları takip ederek birikiminizi size en uygun fonlara yönlendirme misyonuna sahip. Düzenli olarak yaptığı değişiklikleri ve kazançlarınızı sizinle paylaşır. Böylece siz sürekli olarak fonlarınızı kontrol etmek zorunda kalmazsınız. Üstelik tüm bunlar İş Portföy uzmanlığında gerçekleşiyor.
Bir İş Bankası kuruluşu olan ve Türkiye'nin "ilk hayat sigortası şirketi" olma unvanını 29 yıldır güvenle taşıyan Anadolu Hayat Emeklilik, şimdi Fonmatik ROBO ile sektörüne öncülük ediyor. Bu noktada yapmanız gereken tek şey, fon dağılım değişiklik hakkınızı Fonmatik ROBO'ya devretmek. Üstelik Fonmatik ROBO'ya hem mobil şubeden, hem de Anadolu Hayat Emeklilik'teki online işlemler butonundan ulaşabilirsiniz.