12 MADDEDE SUYA DAİR HER ŞEY: YARARLAR VE ZARARLAR

Yaşamımızı sürdürmek için hayat boyu ihtiyacımız olan suyun önemini bilmeyen yoktur. Ancak buna rağmen insanlar su içmeyi ihmal edebiliyor. İnsan vücudunun yüzde 55 ila yüzde 75’i sudan oluşuyor. Bebeklikte yüzde 75 olan su oranı, yaşlılarda yüzde 55’e kadar düşebiliyor.1 Yapılan araştırmalar kilo vermekten baş ağrısına, böbrek taşından ruh haline kadar pek çok önemli konuda su içmenin faydalarını ortaya koymaktadır. Herkesin günlük olarak ihtiyaç duyduğu bir su miktarı var.
-Yetişkin bir kadın günlük 2,7 litre su tüketmeli
-Yetişkin bir erkekte ise bu miktar 3,7 litre2
-Bebeklerde ise ilk 6 ay anne sütü çok önemli. İlk altı aydan sonra katı gıda tüketmeye başlamalarıyla birlikte su ihtiyaçları da doğuyor.3 Bebeklerin ve çocukların günlük tüketmesi gereken su miktarından en doğru bilgi için hekimlere başvurmakta fayda var. Çünkü gelişimleriyle doğru orantılı bir konu.
Peki yeteri kadar su tüketmenin yararları ve yeterli miktarda su içmemenin zararları neler? Bu içerikte bu soruların cevaplarına odaklanacağız.
Su içmenin vücuda faydaları oldukça fazla. Su, bütün organların ve dokuların çalışması için gerekli olan kan dolaşımına gerekli zemini sağlar. Kalp-damar sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi, sinir sistemi ile böbrek, beyin ve karaciğerin düzgün çalışması, yeterli su tüketilmesine bağlıdır3. Ayrıca düzenli ve yeterli su içmek kabızlığa ve yüksek tansiyona da iyi gelir.
Vücuttan yüzde 2 ve daha fazla su kaybı olduğunda, idrak kabiliyetimizde azalma başlar. Vücuttan kaybedilen su yerine konmadığında; konsantrasyon eksikliği, reflekslerin ağırlaşması, kısa süreli hafıza problemleri, huysuzluk ve anksiyete ortaya çıkabilir5. Bunu engellemek için günlük aktiviteleriniz esnasında su içmeyi unutmamalısınız. Su kaybı aynı zamanda fiziksel performansı ve beyin yapısını da etkiler. Susuzluk, beyin dokusunda küçülmeye neden olabilir.6
Bazı zamanlarda baş ağrısı çekiyor musunuz? Peki, başınızın ağrıdığı günlerde yeterli miktarda su tükettiğinize emin misiniz? Çünkü araştırmalar, baş ağrısının nedenlerinden birinin vücudun susuz kalması olabileceğini söylemektedir. Ayrıca bu durum migreni tetikleyebilir veya migren ağrısının daha uzun sürmesine de neden olabilir.7
Böbrek sağlığı için yararlıdır: Su dendiğinde aklımıza gelen organlarımızdan biri olan böbreklerimizin sağlığı da bu nedenler arasında yer alır! Çünkü yeterli miktarda su tüketmek böbreklerdeki zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca çoğu insanın, hayatının bir bölümünde mustarip olduğu böbrek taşının da su tüketimi ile bağlantısı olduğunu araştırmalar ortaya koymaktadır.8
Cilt kuruluğuna ve sertliğine iyi gelir: İçtiğimiz suyun miktarı, cilt neminin yanı sıra cilt kuruluğunu, sertliğini ve esnekliğini de etkiler9. Eğer cilt kuruluğu gibi sorunlarınız varsa günlük su tüketiminizi gözden geçirebilirsiniz.
Su içmek zayıflatır: Yapılan araştırmalar diyet yapan kişilerde su tüketimini artırmanın kilo verme konusunda pozitif etkisi olduğunu göstermektedir10. 500 ml su içmek, metabolizma hızını %30 artırır. Bu artış 10 dakika içinde başlar ve yaklaşık yarım saat sonra maksimum seviyeye ulaşır11. Ayrıca yemekten önce su içmenin daha küçük bir öğün yemeye ve böylece daha az kalori almaya yardımcı olduğu da saptanmıştır12.
Kronik susuzluk, kanın hacminde azalmaya ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olur.13 Düşük kan hacmi, kan basıncının ve kandaki oksijen miktarının düşmesine neden olduğunda ise hayati tehlike yaratabilen hipovolemik şoka yol açabilir.14 Hipovolemik şokta kalp, vücuda yeterli kanı pompalayamaz, bu da böbrek ve beyin hasarlarına, kol ve bacaklarda kangrene, kalp krizine, diğer organların zarar görmesine ve hatta ölüme neden olabilir.15
Su dengesini düzenlemekte böbrekler oldukça önemlidir. Böbreklerin fonksiyonlarını gerektiği gibi gerçekleştirebilmesi ve toksik maddelerin vücuttan atılabilmesi için su tüketimine dikkat etmek gerekir. Kronik susuzluk, ürolitiazis denilen üriner sistem taş hastalığına neden olabilir. Yapılan araştırmalar ise su tüketimindeki artışın ürolitiazis riskini azalttığını ortaya koymuştur.
Susuzlukla konsantrasyon arasında doğrudan bağlantı vardır. Susuzluk; konsantrasyonun azalmasına, tepki verme süresinin artmasına, kısa dönemli hafıza problemlerine, huysuzluğa ve anksiyeteye neden olabilir.16 Sık sık baş ağrısı yaşıyorsanız ne kadar su içtiğinizi düşünmeniz gerekir. Vücuttaki sıvı eksikliği, beyinde büzüşmeye neden olarak baş ağrısına yol açar.17 Ayrıca migreni tetikleyebilir veya migren ağrısının daha uzun sürmesini beraberinde getirebilir.18
Cilt sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahiptir: Susuzluk, cilt sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Cildinizin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan su, cildin esnekliği ve sağlıklı bir görünüme sahip olması için oldukça önemlidir.
Spor yaparken yeterli su içmemek performansınızı etkiler: Fiziksel aktiviteler esnasında vücudun susuz kalması egzersiz performansını düşürür, aşırı yorgunluğa neden olur, dayanıklılığı ve motivasyonu azaltabilir.19
Yorgun ve mutsuz hissetmenize sebep olur: Bazı günlerde ruh halinizin değişmesinin sebebi, içtiğiniz su miktarı olabilir. Araştırmalara göre normal zamanda içtikleri su miktarı artırılan kişiler daha az yorgun ve daha az uykulu hissediyorlar.
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