12 MADDEDE SUYA DAİR HER ŞEY: YARARLAR VE ZARARLAR

Su içmenin yararlarına dair ön plana çıkan diğer detaylar ise şöyle:

Böbrek sağlığı için yararlıdır: Su dendiğinde aklımıza gelen organlarımızdan biri olan böbreklerimizin sağlığı da bu nedenler arasında yer alır! Çünkü yeterli miktarda su tüketmek böbreklerdeki zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca çoğu insanın, hayatının bir bölümünde mustarip olduğu böbrek taşının da su tüketimi ile bağlantısı olduğunu araştırmalar ortaya koymaktadır.8

Cilt kuruluğuna ve sertliğine iyi gelir: İçtiğimiz suyun miktarı, cilt neminin yanı sıra cilt kuruluğunu, sertliğini ve esnekliğini de etkiler9. Eğer cilt kuruluğu gibi sorunlarınız varsa günlük su tüketiminizi gözden geçirebilirsiniz.

Su içmek zayıflatır: Yapılan araştırmalar diyet yapan kişilerde su tüketimini artırmanın kilo verme konusunda pozitif etkisi olduğunu göstermektedir10. 500 ml su içmek, metabolizma hızını %30 artırır. Bu artış 10 dakika içinde başlar ve yaklaşık yarım saat sonra maksimum seviyeye ulaşır11. Ayrıca yemekten önce su içmenin daha küçük bir öğün yemeye ve böylece daha az kalori almaya yardımcı olduğu da saptanmıştır12.