BU BELGESEL KAHVE AŞKINIZI KÖRÜKLEYECEK

Geçtiğimiz günlerde “‘Göz Açıp Kapayıncaya Kadar’ Bir Kahve Belgeseli” isimli bir yarı belgesel film yayınlandı. Bu öyle bir belgesel film ki hem kahveye dair şahane bir perspektif sunuyor hem de kahvenin değerini alanında birbirinden kıymetli isimlerin anlatımıyla taçlandırıyor.

Kahve ve kahve kokularının baş döndürücü dünyasında kaybolan bir adamın hikâyesi bu. O adam da hepimizin yakından tanıdığı bir isim: Okan Bayülgen. Peki bu belgesel ne anlatıyor?