BU BELGESEL KAHVE AŞKINIZI KÖRÜKLEYECEK

Geçtiğimiz günlerde “‘Göz Açıp Kapayıncaya Kadar’ Bir Kahve Belgeseli” isimli bir yarı belgesel film yayınlandı. Bu öyle bir belgesel film ki hem kahveye dair şahane bir perspektif sunuyor hem de kahvenin değerini alanında birbirinden kıymetli isimlerin anlatımıyla taçlandırıyor.
Kahve ve kahve kokularının baş döndürücü dünyasında kaybolan bir adamın hikâyesi bu. O adam da hepimizin yakından tanıdığı bir isim: Okan Bayülgen. Peki bu belgesel ne anlatıyor?
Şimdilik sadece “geçmişten bugüne kahvenin yolculuğu” diyelim. Bununla sınırlı değil tabii ki. Okan Bayülgen’in hem sunduğu hem de ‘bir kahve tiryakisi’ olarak oyuncusu olduğu belgeselde “Kimler yer aldı?” sorusunun cevabı da son derece önemli. Çünkü dinlerken kahve aşkınızı körükleyecek ve çok güzel bilgiler verecek isimler söz konusu. İşte onlardan bazıları…
Tarihçi ve yazar Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan’dan başlayalım. Kendisinin belgeselde ‘Google amca’ gibi bir rolü var. Okan Bayülgen ona yaklaşıp bir soru soruyor. “Nereden çıktı bu kahve?” mesela. Emrah Safa Gürkan başlıyor anlatmaya: “Aslında kahve insanlığın çıktığı yerden çıktı. Etiyopya’dan yani” diyor. Peki 15. yüzyılda kahve nasıl ortaya çıktı? Osmanlı’da nasıl yaygınlaştı ve Avrupa’ya ne şekilde yayıldı? Belgeselde kahvenin tarihi Emrah Safa Gürkan’a emanet…
Okan Bayülgen’in kahve hakkında konuştuğu kıymetli isimlerden biri de ünlü romancımız Ahmet Ümit. Belgeseli izlerseniz Ahmet Ümit’in Büyük Ada’daki evinde şahane bir sohbet bekliyor sizi. Okan Bayülgen soruyor: “Ahmet ağabey; siz adaya kaçtınız mı, adaya kapandınız mı, yoksa adaya açıldınız mı?” Ahmet Ümit kendine has üslubuyla anlatıyor. O esnada Okan Bayülgen’den bir soru daha geliyor: “Size kahve yapayım mı?” Ve başlıyorlar kahvenin çocukluklarındaki yerini ve anlamını konuşmaya… Dinlerken tabiri caizse mest oluyorsunuz.
Sıra dışı bir belgesel bu. Mesela Okan Bayülgen’i bir berber koltuğunda görüyoruz ve ansızın kendisinden şu soruyu duyuyoruz: “Çok kahve içmekten mi öleceğim?” Aynı berberde bir de doktor var. Aile hekimliği uzmanı ve farmakolog Dr. Sedat Sarp. Muhabbet modern tıbbın kurucularından biri olduğu kabul edilen Paracelsus’a kadar uzanıyor. Neden mi? Çünkü Paralelsus, “Aslında zehir yoktur sadece doz vardır” diyor. Yani “dozdur zehri belirleyen”. Dr. Sedat Sarp’tan şu cümleyi duyuyoruz: “Balzac da günde 50-60 bardak kahve içerek aslında kendi zehrini yaratmış.” Dr. Sarp’a göre; halbuki kahve oldukça sağlıklı bir şey.
Peki kahve bizi hangi hastalıklardan koruyor?
Acı bir tadı olmasına rağmen neden onu bu kadar çok seviyoruz?
Kahvenin kokusu bizde nasıl bir etki yaratıyor?
Kahve sahiden yorgunluğumuzu alıyor mu?
Peki ya Okan Bayülgen? Sahi kahve çuvalını nereye götürüyor?
Tüm bu soruların cevabı ve daha da fazlası anlatılıyor belgeselde. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan, Ahmet Ümit, Osman Serim, Sahrap Soysal, Tuncer Tunceli, Vedat Ozan, Veyasin gibi alanında uzman birçok ünlü konuğun yer aldığı yarı belgesel filmde kahveye dair bilgileri keyifle öğrenebilirsiniz.
Kahve ile ilgili harika bilgiler öğrenebileceğiniz ve Okan Bayülgen’in tabiriyle “zamanı kıpırdatan” gizemli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Şimdi başlayabilirsiniz. Tabii önce kahvenizi hazırlamayı unutmayın!