ÜNİVERSİTE İLE İŞ YAŞAMINA AYNI ANDA BAŞLAMANIN PÜF NOKTALARI

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan işsizlik sorunu, üniversite ve bölüm seçimi yapan gençler arasında da kaygıya yol açıyor. Mezunlarının, istihdam sorunu yaşamaması için çalışmalar yürüten Arel Üniversitesi, sektör temsilcileri ile önemli iş birlikleri gerçekleştiriyor.
Ülkemizde gençlerin en büyük korkusu istihdam… TÜİK’in mayıs ayı rakamları da bu korkuyu maalesef destekler nitelikte. Buna göre ülkemizde 15-24 yaş grubunun %24’ü işsizlik sorunuyla karşı karşıya… Peki, bireyler bu sorunu yaşamamak adına nasıl bir yol izlemeli? İstanbul Arel Üniversitesi, çeşitli sektörlerden 1500’ü aşkın iş birlikçi şirkete mezunlardan neler beklediğini sordu. Birbirinden önemli şirket ve sektör profesyonelleri ile eğitim sürecini birlikte kurgulayan İstanbul Arel Üniversitesi, Markalı Dersler, iş yerinde uygulamalar ve sektör temsilcileri ile kampüste yaptığı ortak proje ve çalışmalarla, iş dünyasını kampüse taşıdı.
ArelPro eğitim anlayışında her fakülte ve bölümden öğrencilerin sektörde iş bulmalarını kolaylaştıracak donanım ve yetkinliği kazanması hedefleniyor. Sektörün ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesi konusunda akademisyenler ve profesyoneller bir araya gelerek markalı ders dizayn ediyorlar. Öğrenciler, profesyonel yaşama başlamalarının ardından öğrenebilecekleri sektörel bilgi ve iş yapış şekillerini ders programlarında yer alan Markalı Derslerle okul sıralarındayken ediniyorlar.
Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKam) uzman ekibi, iş görüşmeleri öncesi öğrencilerle mülakat provaları gerçekleştiriyor. Giyimden vücut diline, konuşma üslubundan talep edilecek şartlara kadar çok önemli detaylar veriyor. Gerçekleştirilen provaların ardından öğrencilere artı ve eksilerin neler olduğunu anlatılıyor.
ArelKam, arelkariyer.arel.edu.tr adresinde öğrencileri profesyonel yaşam ile buluşturuyor. İş birlikçi firmaların iş ilanlarını öğrencilere sunan ArelKam, hem sektörlere hem de öğrencilere çok önemli bir artı sağlıyor. ArelKam ayrıca, iş ve staj konusunda da uzman bir kadroya sahip durumda… Uzman ekibiyle hem işe hem de staja yönlendirmede bulunan ArelKam, öğrencilerin iş deneyimini de yakından takip ediyor.
İstanbul Arel Üniversitesi, mezunlarıyla da bağlarını koparmıyor! Mezun İletişim Ofisi aracılığı ile mezunlarına dokunan Arel Üniversitesi, mezunlarla mevcut öğrencileri bir araya getirerek deneyim paylaşımı noktasında köprü görevi görüyor.
Arel Medya Grubu’nu kuran İstanbul Arel Üniversitesi, başta iletişim fakültesi olmak üzere tüm öğrencilerine mezuniyet öncesi medya deneyimi kazandırıyor. Böylece Arel mezunları, rakiplerinden bir adım daha önde oluyor.
ArelRepost, TV Arel, RadyoArel, arelnews.com’dan oluşan Arel Medya, hem profesyonel medya görevini yürütüyor hem de öğrenciler için atölye niteliği taşıyor. Yayın organlarında sağlıktan spora, gündem haberlerinden sanata kadar birçok alana dokunan Arel Medya, canlı ve podcast yayınları, özel haber ve röportajları, köşe yazılarıyla okuyucu, izleyici ve dinleyicilerine vakit geçirilebilir bir alan sunuyor. Öğrenci, akademisyen ve sektör profesyonellerinin bir arada çalıştığı, bilginin ürüne dönüştüğü Arel Medya, aynı zamanda bir haber ajansı profili de kazanarak, ulusal ve yerel basın organlarına haber içerikleri üreterek üniversite-medya iş birliğine de imza atıyor.
İletişim fakültesi öğrencileri, alanında uzman akademisyen ve sektör deneyimi olan profesyonellerle birlikte projelerini gerçekleştirerek, Arel Medya mutfağında profesyonel bir medya deneyimi kazanırken, hem teorik hem de uygulama pratiğine sahip oluyor.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Arel Medya, öğrencilerin idealleri ve projelerinde ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve birikimi eksiksiz bir şekilde karşılıyor. Öğrencilik döneminde Arel Medya’da görev alan öğrenciler, kazandıkları iş deneyimleri ve sorumluluk bilinci ile mezuniyetlerinin ardından profesyonel yaşama iş arayan rakiplerinden birkaç adım daha önde başlıyor.