ÜNİVERSİTE İLE İŞ YAŞAMINA AYNI ANDA BAŞLAMANIN PÜF NOKTALARI

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan işsizlik sorunu, üniversite ve bölüm seçimi yapan gençler arasında da kaygıya yol açıyor. Mezunlarının, istihdam sorunu yaşamaması için çalışmalar yürüten Arel Üniversitesi, sektör temsilcileri ile önemli iş birlikleri gerçekleştiriyor.

Ülkemizde gençlerin en büyük korkusu istihdam… TÜİK’in mayıs ayı rakamları da bu korkuyu maalesef destekler nitelikte. Buna göre ülkemizde 15-24 yaş grubunun %24’ü işsizlik sorunuyla karşı karşıya… Peki, bireyler bu sorunu yaşamamak adına nasıl bir yol izlemeli? İstanbul Arel Üniversitesi, çeşitli sektörlerden 1500’ü aşkın iş birlikçi şirkete mezunlardan neler beklediğini sordu. Birbirinden önemli şirket ve sektör profesyonelleri ile eğitim sürecini birlikte kurgulayan İstanbul Arel Üniversitesi, Markalı Dersler, iş yerinde uygulamalar ve sektör temsilcileri ile kampüste yaptığı ortak proje ve çalışmalarla, iş dünyasını kampüse taşıdı.