TÜRKİYE'DE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

Türkiye'de işaret diline dair bilincin son yıllarda hiç olmadığı kadar arttığını biliyor muydunuz? Yapılan birçok sosyal sorumluluk projesi sayesinde işaret dili bilinci her geçen gün artıyor. Peki işaret dilini neden öğrenmeliyiz? Bu noktada Türkiye'nin bazı gerçeklerini hiç aklımızdan çıkarmamakta fayda var. Şimdi o gerçekleri inceleyeceğiz. Ardından işaret diliyle ilgili çok güzel bir gelişmeden bahsedeceğiz.
Türkiye'deki işitme engelli sayısı 3 milyona yaklaştı. Bu insanların günlük yaşamda karşılaştığı en büyük problem iletişim. Bu sorunu çözmek için istisnasız herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Sosyal sorumluluk projeleri ise bunun için var. Çünkü her an onlardan biriyle karşılaşabiliriz.
İşitme engelli bireylerle iletişim kurarken yazıyla iletişim de bir seçenek olarak algılanabiliyor. Ancak gerçek öyle değil. Çünkü günlük dilde kullandığımız her kelimenin karşılığı işaret dilinde bulunmuyor. İşitme engelli bireylerin ortalama kelime dağarcığı 150 kelime. Bu yüzden yazıyla iletişim kurmak pek mümkün olmuyor.
Günümüzde birçok televizyon programında ses ve görüntünün yanı sıra işaret diliyle anlatım yapan sunucular da bulunuyor. Temennimiz bu yöntemin medya mecralarında daha da artması yönünde. Ancak işaret dilini sadece medyaya entegre etmekle iş bitmiyor. Mümkünse bu dili hayatın her alanında yaygınlaştırma gibi bir amacımız olmalı. Tabii her şey birey olarak bizim öğrenmemizle başlıyor.
İşitme engelli sayısının ülke kapsamında ne kadar yaygın olduğunu bilmek bile işaret dilinin önemini anlamak için yeterli. Onların da sadece kendi gibi olanlarla değil, herkesle iletişim kurmaya hakkı var. İşitme engelli bireylerin iş ve özel yaşamda sosyalleşme haklarının olduğunu unutmamak gerekiyor. Ayrıca mesele sadece sayılarla veya milyonlarla ilgili değil. Bir şehirde bir kişi dahi olsa onun da hakkını savunmamız gerekiyor. Çünkü bütün güzellikler empati kurmakla başlıyor.
Türkiye'de güzel şeylerin olduğunu en başında söylemiştik. Bu güzelliklerden birinin arkasında bir otomobil markası var. Audi Türkiye, "Güzel Hareketler" sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı ve Türkiye'nin işaret dilinde umudu oldu. Audi Türkiye, Türkiye genelindeki yetkili satıcılarında görevli olan satış danışmanlarına "işaret dili" eğitimi veriyor.
"Güzel Hareketler" projesi herkese örnek olacak bir hikâyeye sahip. Her şey Audi yetkili satıcısına gelen işitme engelli bir misafirle başladı. Misafirle yazı yoluyla anlaşmayı deneyen, maalesef istediği iletişimi kuramayan personelin talebi, bu projenin hayata geçmesine sebep oldu. Audi personeli, işitme engelli misafirin bilgi alma hakkının sınırlı kaldığını düşündü. Bu yüzden eğitim almak istediğini söyledi ve bu proje kısa sürede hayata geçirildi.