TÜRKİYE'DE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

İşitme engelli sayısının ülke kapsamında ne kadar yaygın olduğunu bilmek bile işaret dilinin önemini anlamak için yeterli. Onların da sadece kendi gibi olanlarla değil, herkesle iletişim kurmaya hakkı var. İşitme engelli bireylerin iş ve özel yaşamda sosyalleşme haklarının olduğunu unutmamak gerekiyor. Ayrıca mesele sadece sayılarla veya milyonlarla ilgili değil. Bir şehirde bir kişi dahi olsa onun da hakkını savunmamız gerekiyor. Çünkü bütün güzellikler empati kurmakla başlıyor.