YÜKSEK PERFORMANSLI ve ÇEVRECİ SAÇ ONARIMI NASIL OLMALI?

Yeni vegan Botanical Repair koleksiyonu, saçları içten dışa anında güçlendirip onarmaya yardımcı oluyor. Bitkilerin gücü ile saçın üç katmanına da onarım sağlayan bu seriyi kullanan kadınların hepsi saçlarını anında daha yumuşak ve pürüzsüz hissediyor, yüzde 97’si saçlarının anından daha canlı bir görünüme kavuştuğunu söylüyor ve yüzde 95’i saçlarını anında daha onarılmış hissettiğini söylüyor.

Üstelik bitkisel saç onarımı serisi Botanical Repair global olarak da güzellik ve saç bakımında 2 ödüle hak kazandı, siz de yıpranmış saçlara sahipseniz bu Botanical Repair serisini deneyin ve farkı görün!

* 4 hafta boyunca botanical repair™ hafif dokulu maske kullanan, farklı saç tipleri ve dokularına sahip 110 tüketici ile yapılan tüketici araştırması

Botanical Repair’ı keşfedin ve farkı görün!

3 katmanlı saç onarım nasıl gerçekleşiyor?

ONARIM | Korteks: Bitkisel moleküller ile saç bağlarını çoğaltıyor ve saçları içten dışa onarmaya yardımcı oluyor.

ÖNLEME | Kütikül: Zengin besleyici bitkisel harman ile saçı kolay taranır hale getiriyor ve kırılmayı önlemeye yardımcı oluyor.

KORUMA | F-Katmanı: Bitkisel türevli kompleks, saçın f-katmanını taklit ederek saçı yıpranmaya karşı korumaya yardımcı oluyor.