YÜKSEK PERFORMANSLI ve ÇEVRECİ SAÇ ONARIMI NASIL OLMALI?

Saç onarımı için şampuandan bakım kremine, saç onarım maskesinden yıpranmış saçlar için onarım kremine kadar piyasada sayısız ürün bulunuyor. Haliyle her ürün en iyi formüle sahip olduğunu iddia ediyor. Formüller, kaliteler tartışılır ancak günümüzde öyle bir detay var ki kişisel bakım ürünlerinden daha önceden hiç olmadığı kadar ön plana çıkıyor: Kullandığınız ürünün etkili olduğu kadar çevreci bir yaklaşıma sahip olması.
Peki saç onarımında performanstan ödün vermeden nasıl çevreci olunur? İşte 4 maddede cevabı…
Veganlık ve veganizm çoğu zaman sadece gıda ürünleriyle alakalı gibi algılanabiliyor. Ancak hayvanların yaşamı kişisel bakım ürünleri için de ciddi anlamda tehdit ediliyor. Vegan olun veya olmayın, en azından bu tip ürünlerde vegan ürünleri tercih etmekte fayda var. Ayrıca ürünlerin hayvan dostu olması da hayvanlar üzerinden test yapılmadığı anlamına geliyor. Bu anlamda kurulduğu günden beri hayvanlar üzerinde hiç test yapmamış olan hayvan dostu ve %100 vegan Aveda markası dikkati çekiyor.
Şampuan, bakım kremi ve saç onarım maskesi gibi ürünlerin ne kadar doğal maddelerle üretildiği de önemli bir detay. Yüzde kaç kimyasal madde kullanılmış ve bu kimyasallar çevreyi veya sağlığımızı tehdit ediyor mu? Bu soruların cevabına net bir şekilde ulaşmak gerekiyor. Örneğin Aveda’nın bitkisel saç onarım serisi Botanical Repair bu anlamda ön plana çıkan bir örnek. Çünkü yüzde 94 doğal türevli olmasıyla dikkat çekiyor. Ürünleri bitkilerden, petrol dışı minerallerden ve sudan üretiliyor.
Aldığımız ürünün ambalajı da çevre açısından büyük önem taşıyor. Bu yüzden yüzde 100 dönüştürülmüş plastik ambalaja sahip olan ürünleri tercih edebilirsiniz. Çünkü bu yöntem daha sürdürülebilir bir yaşam için büyük önemli. Çevreyi korumak istiyorsak ona zarar verecek her şeyden kaçınmamız gerekiyor. Ambalaj da bu açıdan önemli bir detay.
Silikonlar kişisel bakım ürünlerinde kullanılan üretilmiş moleküller. Aslında saçı koruyan, nemlendiren ve saça hacim kazandıran özellikleri de var. Güven anlamında da bir sorun oluşturmuyorlar. Ancak çevreci bir saç onarımı için üründe silikon olmaması gerekiyor. Saçınız için handikapları ise şöyle: Silikonlar zamanla saç üzerinde birikerek saçı ağırlaştırıyor. Biriken silikonlar saçlarınızın daha ağır ve yağlı hâle gelmesine sebep oluyor.
Aveda yüzde 100 vegan, yüzde 96 doğal türevli, dönüştürülmüş ambalajlı ve silikonsuz ürünleriyle yüksek performanslı ve çevreci ve doğal bir saç bakımı deneyimi sunuyor. Saç onarımında geleceğin teknolojisi olan Yeni Botanical Repair, bitkilerin gücü ile saçı anında güçlendiriyor ve saçın içinde yeni bağlar oluşturarak saçı içten dışa onarmaya yardımcı oluyor. Gözle görülür biçimde daha canlı, parlak ve doğanın gücü ile hayat kazanmış saçlar sunuyor.
Yeni vegan Botanical Repair koleksiyonu, saçları içten dışa anında güçlendirip onarmaya yardımcı oluyor. Bitkilerin gücü ile saçın üç katmanına da onarım sağlayan bu seriyi kullanan kadınların hepsi saçlarını anında daha yumuşak ve pürüzsüz hissediyor, yüzde 97’si saçlarının anından daha canlı bir görünüme kavuştuğunu söylüyor ve yüzde 95’i saçlarını anında daha onarılmış hissettiğini söylüyor.
Üstelik bitkisel saç onarımı serisi Botanical Repair global olarak da güzellik ve saç bakımında 2 ödüle hak kazandı, siz de yıpranmış saçlara sahipseniz bu Botanical Repair serisini deneyin ve farkı görün!
* 4 hafta boyunca botanical repair™ hafif dokulu maske kullanan, farklı saç tipleri ve dokularına sahip 110 tüketici ile yapılan tüketici araştırması
Botanical Repair’ı keşfedin ve farkı görün!
ONARIM | Korteks: Bitkisel moleküller ile saç bağlarını çoğaltıyor ve saçları içten dışa onarmaya yardımcı oluyor.
ÖNLEME | Kütikül: Zengin besleyici bitkisel harman ile saçı kolay taranır hale getiriyor ve kırılmayı önlemeye yardımcı oluyor.
KORUMA | F-Katmanı: Bitkisel türevli kompleks, saçın f-katmanını taklit ederek saçı yıpranmaya karşı korumaya yardımcı oluyor.