“Türkiye çevreci ulaşımı önemsediğini Avrupa Hareketlilik Haftası’nda kanıtladı”

“Bu kriz yeşil dönüşüm için bir fırsat”

Dünyada devam eden enerji ve iklim krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Landrut, “Kış aylarında zorluklar olacak ama Avrupa Birliği krizin başından beri kışa hazırlık yapıyor. Depolama tesislerimizi ve kapasitelerimizi geliştirdik. Rezervler yüzde 90 dolu, hedefimiz bunu 1 Kasım'a kadar yapmaktı ama zaten başardık. Enerji tüketimini azaltmak ve enerjiyi daha verimli kullanmak için revize edilmiş bir stratejimiz var. Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji arzımızı artırmayı bir kez daha deneyeceğiz. Bu kriz, uzun vadede yeşil dönüşümü başarmak için daha fazlasını yapmamız için bize ilham veriyor” diye konuştu.