TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Sağlık sigortası insanların çok kritik anlarında onlara derman olabiliyor. Ancak ilk kez sağlık sigortası yaptıracak olanların aklında birçok soru işareti belirdiğini de biliyoruz. Özel sağlık sigortası bazı insanların bütçelerine uygun olmayabiliyor. Ancak SGK’lıysanız şanslısınız çünkü özel sağlık sigortasına oranla 3-4 kat daha ucuz olan tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’lılar için uygun fiyatlarla anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olma imkanı sağlıyor.
Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili kafalar oldukça karışık. İnsanların çoğu bu sigorta poliçesinin ne gibi avantajlar sunduğunu tam olarak bilmiyor. Bu yazı tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Öyleyse şimdi o kritik soruya yanıt verelim...
"Neden tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmalıyım?"
AXA Sağlığım Tamam Sigortası, özel sağlık kuruluşlarından alacağınız sağlık hizmetlerini ücretsiz hale getiriyor. Nasıl mı? Poliçeniz yatarak ve ayakta tedavileriniz ile muayeneleriniz için özel hastanelere ödemeniz gereken fark ücretlerini karşılıyor. Böylece SGK’nın sizin adınıza kuruma ödediği tutardan arta kalan yüksek fark ortadan kalkıyor. Ayrıca yatarak tedavilerde herhangi bir limit olmaksızın, ayakta tedavilerde ise yılda 10 vakaya kadar bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Üstelik AXA Sağlığım Tamam Sigortası’nın sunduğu hizmetler bunlarla sınırlı değil. Hizmet detaylarımıza bu video üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi konuyu biraz daha açalım...
Sağlığım Tamam Sigortası ile anlaşmalı özel hastaneler ve doktor muayenelerinde fark ödemekten kurtuldunuz ama fazlası var. Laboratuvar görüntüleme, fizik tedavi ve ileri tanı yöntemlerini de dert etmenize gerek yok. Çünkü hepsi poliçelerin kapsamı altında! Üstelik özel sağlık sigortanız varken ödemeniz gereken minimum yüzde 20 katılım payını, tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi iken ödemenize gerek kalmaz, yalnızca devletin zorunlu tuttuğu ve devlete ödenen 15 TL katılım payını ödeyerek tedavi olursunuz.
SGK ile anlaşmalı 650’ye yakın özel hastanenin aynı zamanda AXA Sigorta ile anlaşması bulunuyor. Size de Türkiye’nin en yaygın anlaşmalı hastane ağından seçim yapmak kalıyor.
Şimdi gelelim bu sağlık sigortasının ön plana çıkan bazı ek avantajlarına... Ayakta ve yatarak tedavi imkanının yanı sıra,
Ambulans hizmetleri,
Diş sağlığı paketi,
Kadın sağlığı danışma,
Çocuk sağlığı danışma,
Yeni doğan danışma,
Tüp bebek danışma gibi ek hizmetlere sahip olabiliyorsunuz.
Yatarak tedavi görmemiz gereken herhangi bir sağlık sorunu yaşadığımızda, aklımıza gelen en önemli sorulardan biri de nasıl bir odada kalacağımızdır. AXA Sağlığım Tamam Sigortası’na sahip olmanız halinde anlaşmalı özel hastanelerde tek kişilik odada kalabiliyorsunuz. Siz ve sevdikleriniz konforlu ve rahat bir tedavi süreci geçiriyor.
Özel hastanelerde tedaviniz yarım kalmasın, teminatınız eksik olmasın ve müdahale giderleriniz yüzde 100 karşılansın istiyorsanız, AXA’nın Sağlığım Tamam Sigortası tam size göre. Sağlığım Tamam Sigortası'ndan faydalanmak için, SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda AXA Sigorta ile anlaşması olması gerekiyor. Geniş bir güvence ağı ile hizmet veren bu poliçe, tüm SGK’lılar için Türkiye'nin her yerindeki en yaygın ve kaliteli hastane ağında, hafta sonu ve resmî tatil günleri dahil olmak üzere özel sağlık sigortasından faydalanabilme imkânı sunuyor. Üstelik uygun fiyatlarla!
AXA Sigorta acentelerinden veya axasigorta.com.tr'den sadece TC kimlik numaranız ile tek adımda poliçe fiyatınızı görüntüleyebilirsiniz. AXA Sağlığım Tamam Sigortası'nda peşin ya da taksitle ödeme seçeneklerinden size en uygun olanını seçebilirsiniz. Detaylı bilgi için AXA Sigorta acentelerine başvurabilirsiniz.