TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Sağlık sigortası insanların çok kritik anlarında onlara derman olabiliyor. Ancak ilk kez sağlık sigortası yaptıracak olanların aklında birçok soru işareti belirdiğini de biliyoruz. Özel sağlık sigortası bazı insanların bütçelerine uygun olmayabiliyor. Ancak SGK’lıysanız şanslısınız çünkü özel sağlık sigortasına oranla 3-4 kat daha ucuz olan tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’lılar için uygun fiyatlarla anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olma imkanı sağlıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili kafalar oldukça karışık. İnsanların çoğu bu sigorta poliçesinin ne gibi avantajlar sunduğunu tam olarak bilmiyor. Bu yazı tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Öyleyse şimdi o kritik soruya yanıt verelim...

"Neden tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmalıyım?"