Tıp ilminin babası Hipokrat diyor ki; “yiyecekleriniz ilacınız olsun, İlaçlarınız da yiyeceğiniz.” En sağlıklı yiyeceklerin başında gelen yoğurt ise, Türkiye'de yılda ortalama iki milyon ton üretiliyor. Yani bir yıl içinde bir kişi ortalama 30 kilo yoğurt tüketiyor.

Peki ama hangi yoğurt? Tabii ki evimizde mayalanan geleneksel ve doğal köy yoğurdu tüketmeliyiz...