Tıp ilminin babası Hipokrat diyor ki; “yiyecekleriniz ilacınız olsun, İlaçlarınız da yiyeceğiniz.” En sağlıklı yiyeceklerin başında gelen yoğurt ise, Türkiye'de yılda ortalama iki milyon ton üretiliyor. Yani bir yıl içinde bir kişi ortalama 30 kilo yoğurt tüketiyor.
Peki ama hangi yoğurt? Tabii ki evimizde mayalanan geleneksel ve doğal köy yoğurdu tüketmeliyiz...
Günümüzde yüksek oranlarda tespit edilen kanser vakalarında yiyeceklere ilave edilen katkı maddelerinin etkisi olduğu bilim insanlarınca ifade edilmektedir. Fabrikasyon olarak üretilen yiyeceklere uzun raf ömrüne sahip olması için birçok katkı maddesi ekleniyor. Bu yoğurtların içine kıvam arttırması ve su tutması için jelatin ve nişasta gibi birçok madde eklendiği biliniyor. Gaziantep Tarım İl Müdürlüğünün yaptığı analizler sonucunda piyasada satılan 10 yoğurdun 8’inde jelatin kullanıldığı tespit edildi.
İşte yoğurdunuzu evde mayalamanız için nedenler:
- Ev yoğurdu, içerdiği yüksek miktardaki probiyotik bakteriler ile sindirim sisteminizi düzenler ve vücudun kansere karşı direncini artırır.
- Bol miktardaki kalsiyum ile kemik dokusunun korunmasına yardımcı olur.
- Bağışıklık sistemini desteklerken, hastalık ve enfeksiyonlarla savaşan T hücrelerinin aktivasyonunu artırır ve daha güçlü hâle getirir.
- Ayrıca alerjik hastalıklara karşı direnci artırır.
Biodesis firmasının geliştirdiği probiyotikli yoğurt mayası ile probiyotiklerce zengin yoğurdunuzu ister çiğ, ister pastörize, isterseniz de UHT sütten mayalayabilirsiniz.
Bir paket maya başlangıçta 10 milyar canlı probiyotik bakteri içermektedir ve mayalamadan 48-72 saat sonra probiyotik miktarı yaklaşık 3 katına kadar çıkmaktadır. Yoğurdunuzu kolayca nasıl mayalayacağınızın tarifini ise alttaki uygulamalı videodan izleyebilirsiniz.
Sağlığınız için önemli bir adım atın ve bugünden itibaren kendiniz ve aileniz için kendi yoğurdunuzu evinizde mayalamaya başlayın.