BLOCK EARNER AVUSTRALYA'NIN ARDINDAN ŞİMDİ TÜRKİYE'DE

Türk girişimci Çağlayan Karaboğa'nın kurucularından olduğu, Avustralya merkezli yeni nesil fintech Block Earner, Türkiye'de faaliyetlerine başlıyor. Coinbase Ventures’ın liderliğinde 6,4 Milyon Avustralya Doları (yaklaşık 80 Milyon TL) yatırım alan Block Earner, kullanıcılarına Türkiye’de ilk kez; ABD Doları tabanlı USDC, altın rezervi tabanlı Paxos Gold ve diğer kripto varlıklarına yatırım yapma ve aynı zamanda bir birikim hesabı gibi bu varlıklar üzerinden sabit getiri elde etme fırsatı veriyor.
Block Earner ile blockchain finans üzerinden yüzde 6'ya varan getiri kazanma imkânına sahip olabilirsiniz.
Şimdi Block Earner'ı daha yakından tanıyalım.
Block Earner, finansın geleceğinde büyük öneme sahip olması beklenen merkeziyetsiz finans sistemini (DeFi) herkes için erişilebilir kılıyor. Kullanıcılarının önde gelen DeFi platformları Aave ve Compound gibi platformlara erişimlerini de sektör lideri cüzdan uygulaması Fireblocks güvenliği ile sağlıyor. Geçtiğimiz yıl Avustralya’da hizmete başlayan Block Earner, sunduğu getiri seçenekleri ile binlerce Avustralyalı tarafından alternatif yatırım aracı olarak kullanılmaya başlandı.
Block Earner Kurucu Ortağı Çağlayan Karaboğa, sundukları hizmetler itibariyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi: "Türkiye; ABD doları, altın ve kriptonun ana yatırım aracı olarak tercih edildiği, büyük bir pazar. Biz kullanıcılara, bu yatırımları bizim üzerimizden yapıp yenilikçi block finans uygulamalarında ek sabit getiri imkânı da sunuyoruz. Biz hem bu alana ilgi duyan hem de karmaşık bulan insanlar için basit, kolay ve avantajlı bir çözüm sunuyoruz. Kriptoların aşırı dalgalanmalarından uzak, blockchain avantajlarını tam anlamıyla kullanan bir yatırım aracıyız."
Çağlayan Karaboğa, Block Earner'ın yüksek riskli yatırıma karşı da bir önlem olduğunu belirtiyor: "İnsanlar paralarının değerini korumak ve daha güvenilir kanallar aracılığıyla gelirlerini artırmak için araştırmalar gerçekleştiriyorlar. Bu kapsamda da coin işlemleri ve kripto alanına büyük ölçekte bir yönelme var. Fakat kullanıcılar aldıkları coin’lerin inşa ettikleri sistemleri genellikle hiç kullanamıyorlar. Çoğu kullanıcı için bu şekilde yatırım yapmak hem karmaşık hem de aşırı dalgalanmalardan dolayı yüksek riskli olabiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak ve detaylı risk analiziyle seçilmiş ürünlere erişmek için oluşturduğumuz Block Earner’da odağımız, anaparayı USDC ve Paxos Gold gibi karşılık olarak ABD Doları ve külçe altın tutulan, bununla birlikte düzenli denetlenen varlıklarda güvende tutup, dikkatlice seçilmiş blockchain uygulamaları ve ortaklarımız üzerinden getiri sağlamak. Risk/getiri dengesini gözeterek daha fazla risk almak isteyen kullanıcılarımıza da USDC ve Paxos Gold yanında, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklara da erişim ve üzerine ek getiri sunan ürünlerimiz de pazardaki yerini alacak."
Karaboğa, Block Earner’ın geleneksel finansal alternatiflere kıyasla, blockchain teknolojisinin avantajları ile daha yüksek getiri elde etmeyi sağlayan bir yatırım aracı olduğunu söylüyor. Basit bir arayüz aracılığıyla, Block Earner kullanıcılarının hesaplarına birkaç dakika içinde TL yatırabileceğini dile getiren Karaboğa, daha sonra kullanıcıların tercihlerine göre, platform üzerinden TL’yi dijital dolar, dijital altın veya bitcoin, ethereum gibi kripto varlıklara çevirip birikim hesaplarına yatırım yapabileceklerini ifade ediyor..
Dijital dolar hesabı seçen kullanıcıların TL’yi ABD doları ile birebir sabitlenmiş, düzenlenmiş ve rutin olarak denetlenen bir dijital sabit para olan USDC’ye dönüştürebileceğini belirten Karaboğa, şu ifadeleri kullandı: "Kullanıcılar, USDC ile ilgili teknik bilgi gerekmeksizin block finans veya merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları Aave, Compound gibi uygulamalara direkt erişim sağlayarak yüzde 6’ya varan getiri kazanabilecek."
www.blockearner.com.tr adresi üzerinden sadece e-posta bilgisini ileterek erken kayıt kampanyasına katılan kullanıcılar, kampanya koşullarını sağlaması durumunda 200 TL’ye varan hediye kazanıyor. Ayrıca her bir kullanıcı kendine özel referans linki ile dilediği kadar arkadaşını davet edebiliyor. Referans linki ile gelen her arkadaşı için de 100 TL hediye kazanma şansı yakalıyor.