BLOCK EARNER AVUSTRALYA'NIN ARDINDAN ŞİMDİ TÜRKİYE'DE

Çağlayan Karaboğa, Block Earner'ın yüksek riskli yatırıma karşı da bir önlem olduğunu belirtiyor: "İnsanlar paralarının değerini korumak ve daha güvenilir kanallar aracılığıyla gelirlerini artırmak için araştırmalar gerçekleştiriyorlar. Bu kapsamda da coin işlemleri ve kripto alanına büyük ölçekte bir yönelme var. Fakat kullanıcılar aldıkları coin’lerin inşa ettikleri sistemleri genellikle hiç kullanamıyorlar. Çoğu kullanıcı için bu şekilde yatırım yapmak hem karmaşık hem de aşırı dalgalanmalardan dolayı yüksek riskli olabiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak ve detaylı risk analiziyle seçilmiş ürünlere erişmek için oluşturduğumuz Block Earner’da odağımız, anaparayı USDC ve Paxos Gold gibi karşılık olarak ABD Doları ve külçe altın tutulan, bununla birlikte düzenli denetlenen varlıklarda güvende tutup, dikkatlice seçilmiş blockchain uygulamaları ve ortaklarımız üzerinden getiri sağlamak. Risk/getiri dengesini gözeterek daha fazla risk almak isteyen kullanıcılarımıza da USDC ve Paxos Gold yanında, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklara da erişim ve üzerine ek getiri sunan ürünlerimiz de pazardaki yerini alacak."