BU KIŞI GRİP OLMADAN GEÇİRMEYE VAR MISINIZ?

Bulaşıcı hastalıkların bir çoğunun soluduğumuz havada ve temas ettiğimiz yüzeylerde bulunan virüs ve bakteriler tarafından yayıldığını biliyoruz. Vücudumuz mikroorganizmaların girişi ve çoğalmasına karşı kendini çeşitli savunma mekanizmalarıyla korur. Savunma sistemimiz güçlü ise veya vücuda giren mikroplar az sayıda ise enfeksiyon meydana gelmez. Ancak bağışıklık mekanizmaları herhangi bir nedenle zayıflarsa ya da bağışıklık sisteminin alt edemeyeceği sayıda mikrop ile karşılaşırsa işte o zaman hastalık kaçınılmaz olur. Enfeksiyon hastalıklarıyla en kolay mücadele bedenimizi ve sağlığımızı koruyacak önlemleri önceden alarak hastalığa hiç yakalanmamaktır. Blocker® Mikrop Savar ürünleri hastalık yapıcı mikroorganizmaları henüz vücudumuza ulaşmadan önce etkisiz hale getirir ve hastalık sebebini ortadan kaldırır. Ne güzel değil mi?