SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN, VİRÜS SALGINLARINA KARŞI BLOCKER® MİKROP SAVAR İLE KORUNUN!

Bulaşıcı hastalıkların bir çoğunun soluduğumuz havada ve temas ettiğimiz yüzeylerde bulunan virüs ve bakteriler tarafından yayıldığını biliyoruz. Çin’de başlayan Corona virüsü kaynaklı salgında da bulaşma yöntemi temel olarak damlacıkla olmaktadır. Hasta kişilerden havaya dağılan damlacıklar solunum ya da temas yoluyla sağlıklı bireylere virüsü bulaştırmaktadır. Vücudumuz mikroorganizmaların girişi ve çoğalmasına karşı kendini çeşitli savunma mekanizmalarıyla korur. Savunma sistemimiz güçlü ise veya vücuda giren mikroplar az sayıda ise çoğu zaman enfeksiyon meydana gelmez. Ancak bağışıklık mekanizmaları herhangi bir nedenle zayıflarsa ya da bağışıklık sisteminin alt edemeyeceği sayıda mikrop ile karşılaşırsa işte o zaman hastalık riski yükselir. Enfeksiyon hastalıklarıyla en kolay mücadele bedenimizi ve sağlığımızı koruyacak önlemleri önceden alarak hastalığa hiç yakalanmamaktır. Blocker® Mikrop Savar ürünleri hastalık yapıcı mikroorganizmaları henüz vücudumuza ulaşmadan önce etkisiz hale getirir ve hastalık sebebini ortadan kaldırır, buna bağlı olarak enfeksiyon riskini azaltır.
Blocker® Mikrop Savar ürünleri içeriğindeki renksiz ve kokusuz özel formülü ile yan etki yaratmadan sizi ve sevdiklerinizi kötü huylu virüs, bakteri, mantar ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarına ve alerjik rahatsızlıklara karşı korur. Grip (influenza), soğuk algınlığı ve benzeri bir çok bulaşıcı hastalıklara karşı etrafınızda görünmez bir kalkan oluşturur. Japon bilim insanlarının yıllar süren ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Blocker® Mikrop Savar ürünleri, dezenfektan özelliği çok uzun zamandır bilinen, ancak katı hale getirilmesi güç olan ana etken madde klor dioksitin zararlı mikro organizmalar üzerindeki öldürücü etkisinden faydalanır. Blocker® sayesinde günlük hayat akışı içerisinde, konforunuzdan ödün vermeden mikroplardan korunabileceksiniz.
Blocker® Mikrop Savar ürünleri kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında içeriğindeki patentli özel formülü ile zararlı tüm bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkilidir. Üretici firma tarafından yapılan bilimsel araştırma ve klinik deneyler sonucunda grip, soğuk algınlığı, uçuk virüsleri başta olmak üzere mikroplara karşı etkinliği sertifikalı laboratuvarlar tarafından teyit edilmiştir. Yandaki grafikte Blocker® kullanılan bir mekanda grip virüsünün otuz dakika içinde neredeyse tamamen yok olduğu gösteriliyor.
Özellikle kış aylarında yaygın olarak görülen grip, soğuk algınlığı, faranjit, bademcik iltihabı gibi bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları çalışanların işgücü kaybına, öğrencilerin derslerden geri kalmasına sebep oluyor. Bununla birlikte yaşam şekli ve fiziksel şartlar dolayısı ile bazılarımız mikroplarla karşı daha hassas ve korunmasız. Özellikle, bağışıklık sistemi düşük kişiler, öğrenci ve öğretmenler, iş gereği çok sayıda insanla temas edenler, sağlık çalışanları, toplu taşıma ile yolculuk edenler, alışık olmadığı coğrafyaya seyahat edenler ve kemoterapi görenlerin vücut savunma sistemlerine destek olması bakımından Blocker® Mikrop Savar ürünleri ile korunması tavsiye edilmektedir.
Blocker® Mikrop Savar ürünleri iki değişik formda sunulmaktadır. Blocker® Yaka Kartı kişisel kullanım içindir. Üzerinizde taşıdığınızda kart önyüzünde bulunan deliklerden salınan renksiz ve kokusuz özel formüllü etken madde sayesinde etrafınızda koruma kalkanı oluşturarak; hava yoluyla bulaşabilecek mikroplardan sizi gittiğiniz her yerde korur. Blocker® Mikrop Savar Oda Tipi ise kapalı mekanlarda havada asılı kalan ve yüzeylerde bulunan tüm bakteri, virüs ve mantarları yok ederek içinde bulunduğu odayı dezenfekte eder, hava hijyeni ve sterilizasyonu sağlayarak sizi ve sevdiklerinizi hastalıklardan korur. Özel formülü ile mantar ve küf oluşmasını önlediği için bunlara bağlı oluşan kötü kokuları da yok eder. Böylece gün boyu bulunduğunuz ortamlarda kesintisiz bir koruma sağlanır.
Blocker® Mikrop Savar ürünleri Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ürün sınıfında onaylanmış ve kullanılmasına müsaade edilmiştir. Bununla birlikte Blocker® Mikrop Savar ürünleri dünyanın alanında en gelişmiş ve katı denetim mekanizmalarıyla bilinen kurumlarından USA FDA tarafından da onaylanmıştır. Ayrıca, uluslararası düzeyde bir çok sertifika ve kullanım onayı almıştır. NASA (ABD Uzay Ajansı) tarafından uzay programlarında astronotların bulunduğu ortamların sterilizasyonu ve uzay gıdalarının bozulmasını engellemek maksadıyla, UN (Birleşmiş Milletler) tarafından koruyucu sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak maksadıyla, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından A1 Class ile sertifikalandırılarak bulaşıcı hastalıkların engellenmesi maksadıyla, JMSDF (Japon Deniz Kuvvetleri) tarafından gemi ve denizaltılarda personelin sağlığını korumak maksadıyla, kullanılmakta ya da kullanımı tavsiye edilmektedir.
Blocker® ürünleri yalnızca Japonya’da ve Envroy Co. firması tarafından üretilmektedir. Japonya’da aylık 3 milyon adetlik satış rakamlarına ulaşmıştır. Böylece geniş kitleler tarafından kullanımı ve faydası uygulamalı olarak test edilmiştir. Blocker® ürünleri ilaç değildir ve koruyucu sağlık ürünleri sınıfındadır. Blocker® Mikrop Savar, koruyucu sağlık hizmetlerine kazandırdığı özellikleriyle Japonya'da düzenlenen 25'nci Tokyo Business Summit'te “YILIN BÜYÜK BULUŞU” ödülüne layık görülmüştür. Türkiye, Japonya ve ABD ile birlikte bir çok ülkede satışa sunulmuştur.