SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN, VİRÜS SALGINLARINA KARŞI BLOCKER® MİKROP SAVAR İLE KORUNUN!

Bulaşıcı hastalıkların bir çoğunun soluduğumuz havada ve temas ettiğimiz yüzeylerde bulunan virüs ve bakteriler tarafından yayıldığını biliyoruz. Çin’de başlayan Corona virüsü kaynaklı salgında da bulaşma yöntemi temel olarak damlacıkla olmaktadır. Hasta kişilerden havaya dağılan damlacıklar solunum ya da temas yoluyla sağlıklı bireylere virüsü bulaştırmaktadır. Vücudumuz mikroorganizmaların girişi ve çoğalmasına karşı kendini çeşitli savunma mekanizmalarıyla korur. Savunma sistemimiz güçlü ise veya vücuda giren mikroplar az sayıda ise çoğu zaman enfeksiyon meydana gelmez. Ancak bağışıklık mekanizmaları herhangi bir nedenle zayıflarsa ya da bağışıklık sisteminin alt edemeyeceği sayıda mikrop ile karşılaşırsa işte o zaman hastalık riski yükselir. Enfeksiyon hastalıklarıyla en kolay mücadele bedenimizi ve sağlığımızı koruyacak önlemleri önceden alarak hastalığa hiç yakalanmamaktır. Blocker® Mikrop Savar ürünleri hastalık yapıcı mikroorganizmaları henüz vücudumuza ulaşmadan önce etkisiz hale getirir ve hastalık sebebini ortadan kaldırır, buna bağlı olarak enfeksiyon riskini azaltır.