MACERAYA ATILIRKEN ES GEÇİLMEYECEK 4 DETAY!

Şehir hayatı çoğu zaman bizi cezbetse de bazen üstümüze üstümüze gelir. İşte o zaman bir nefes almanın, havanızı değiştirmenin, hatta belki de maceraya atılmanın zamanı geldi demektir. Bu kararı alan insanların seçebileceği sayısız alternatif olsa da, mevzu şehirden uzaklaşıp rotayı doğaya kırmak ise, özellikle dikkat edilmesi gereken bazı detaylar var. Bu detayları bir kez daha düşünüp yola çıkan insanların, tatsız sürprizler yaşama ihtimali her zaman daha az oluyor.
Öyleyse bir kez daha düşünülmesi gereken o detaylara bir bakalım.
Sonra maceraya atılmaya yüzde 100 hazırsınız!
Macera ciddi bir iştir! Herkes en sevdiği insanlarla bir şeyler yapmak ister. Ancak söz konusu maceraysa uyumluluk sandığımızdan çok daha önemli. Normalde iyi muhabbet ettiğiniz biri, maceraya atılırken doğru tercih olmayabilir. Bu noktada en doğru kararı verecek olan sizsiniz. Ancak serüven başlamadan önce, söz konusu arkadaşlarınızla ilk kez yola çıkıyorsanız, birden fazla değişkeni hesaba katın. Yolculuğunuzda size eşlik edecek kişi veya kişiler aileniz ise o zaman başka tabii! Çünkü aile her şeydir. Süper bir macerayı gözden düşürebilecek sıkıntılar yaşasanız bile, sevginiz kusurları örtecektir.
Konfor kelimesinin önemi, en umulmadık anlarda ansızın ortaya çıkabiliyor. İnsanlara macera ve konfor birbirine uzak şeylermiş gibi geliyor biliyoruz. Ama gerçek her zaman öyle değil. Uzun yolda size eşlik edecek olan otomobilinizin konforu veya dolu dolu geçirdiğiniz bir günden sonra kalacağınız bir butik otel, konforun anlamını yeniden keşfetmemize sebep olabiliyor. Öyleyse yola çıkmadan önce en ihtiyacımız olan zamanlarda bize nefes aldıracak bir konfor planlaması yapmak lazım. Tabii bir de uzun vadede konforlu bir hayat sürmemizi sağlayacak bazı detaylar var…
Diyelim ki rotayı Kaz Dağları’na kıracaksınız. Son derece harika bir seçim! Maceranın ruhunda spontane hareket etmek olsa da her zaman bir B planınız olsun. Çünkü işler umduğunuz gibi gitmeyebilir. Böyle bir durumda neye uğradığınızı şaşırır ve “acaba ne yapsak?" sorununun içine düşersiniz. Ama bir B planınız olursa, hızlıca hareket edip zamandan da tasarruf etmiş olursunuz. Son derece tecrübeli maceracılar bunu iyi bilir, her zaman nokta atışı yapamazsınız. Bazen hareket için yola çıkıp sessizliğin içinde durduğunuz ve huzuru bulduğunuz zamanlar da olacaktır.
Şimdi karar veren değil de dahil olanla ilgili bir detaya dikkat çekeceğiz. Yollarda olmak insanlar için genelde hep güzel olsa da, bazı durumlarda durum tam tersine olabiliyor. Eğer bir arkadaşınız size macera teklifiyle gelmişse, arkadaşınıza olan sevginiz ve bağlılığınızdan ziyade, atılacağınız maceranın niteliğine bakın. Belki de size uygun olmayabilir. Sırf arkadaşınızı sevdiğiniz için aklınıza yatmayan bir yola çıkmayın. Veyahut bunu yapsanız bile, istenmeyen bir durum olduğunda sırf arkadaşınız için bu serüvene katlanabileceğinizden emin olun. Bu da tamamsa artık tamamen hazırsınız!
Geleceğin standartlarını belirleyen bir otomobil: Yeni BMW X1. Büyük jantları, güçlü ve kaslı tasarımı, yerden yüksekliği ve karakteri ile her yolda ve her kullanım tarzında muhteşem bir performans vadeden BMW X1, özgür ruhuyla macera anlayışını çok başka bir noktaya taşıyor.
Yeni BMW X1, geniş dokunmatik ekranı, şerit takip sistemi, çarpışma önleyici, adaptif led farları, tamamen renkli Head-up display, ortam aydınlatması, panaromik cam tavanı, ve otomatik açılır bagaj kapağı ve daha bir çok teknolojisinin yanında geniş iç hacmiyle şimdi çok daha konforlu.
Sportif ve güçlü dış tasarımı, çok ferah ve çok yönlü yapısı, iddialı sürüş dinamikleri ve yenilenmiş teknolojiler gibi öne çıkan özelliklere sahip olan yeni BMW X1'i daha yakından tanıyın!