SİZİ HER ZAMAN 'DAHA İYİ' YAPAN ÖZELLİKLER

Hayatı "daha iyi"yi hedefleyerek yaşayanların çok iyi bildiği bir şey var. Onlar zamanı geldiğinde daha iyisi için adım atmaktan asla çekinmezler. Çünkü iyi olanı veya çok iyi olanı, daha da iyi olana taşıyacak bir seviye hep vardır. Örneğin işinizden memnun olabilirsiniz. Ancak bazen yeni ufuklara yelken açmak gerekir. Hayatınızdaki her yeni yıl, daha iyisi için yeni bir başlangıca sebep olabilir. Şimdi sahip olduğu şeyleri daha iyiye taşımak için risk alanların bazı özelliklerine bakacağız.
Ne zaman sahici bir başarı hikâyesi dinlesek, hayatlarının bir döneminde risk almaktan imtina etmediklerine şahit oluruz. Örneğin büyük bir firmada çalışan ama mutlu olmayan biri, daha küçük bir işletmeye geçtiğinde çevresi tarafından yadırganabilir. Ancak bu tercih belki de çok daha iyi bir hedef için ilk adımdır. Aynı kişiyi birkaç yıl sonra tekrar gördüğümüzde, ne kadar doğru bir karar aldığını düşünürüz.
Yatırım denildiğinde akla ilk olarak finansla ilgili şeyler gelse de, insanlık tarihinin başladığı ilk zamanlardan beri en kıymetli yatırım şudur: İnsanın kendisine yaptığı yatırım. 'Daha iyi' olanı hedefleyip daima ileri gitmeyi amaç edinen insanlar kendilerine yeni değerler katmayı ihmal etmezler. Bu bazen mesleğinizle ilgili bir kurs, bazen de yeni bir şehir tanımaktır. Veyahut doğa ile bütünleşmek ya da bedeniniz için farklı spor dallarına yönelmek de olabilir. Kişinin kendine yaptığı yatırım onu her zaman ileri taşır.
Bazen hayatı fazlasıyla sıkıcı buluruz. İşte öyle zamanlar, kendimizi bir cam fanusun içine hapsetmiş gibi, yeni şeyler denemeyi uzun süredir bıraktığımız zamanlardır. Keşfetmek için yaşayanların içinden gelen bir ses, "fanusun dışına çık," der. Aynı yerler, aynı yollar, belli bir güven ve konfor sağlasa da bir müddet sonra insanı stres ve sıkıntıya sürükler. Ancak yeni şeyler keşfetmenin önemini bilen insan, böyle durumlarda hemen yeni bir şeyler deneyecek ve üzerindeki ölü toprağını atacaktır.
Hayatta en önemli şeylerden bir tanesi insan biriktirmektir. Kimi insanlar işi gereği çok fazla insanla tanışır. Bazıları da tam tersine belli bir alanda sıkışıp kalır. Şartlar ne olursa olsun farklı ortamlardan farklı insanlar tanımak zenginliktir. Ayrıca bu zenginlik iş ve kariyer açısından da sizi daha öteye taşıyabilir. "Bulunduğumuz her ortamda yeni birileriyle tanışmaya çalışalım," demiyoruz. Ancak ayağımıza kadar gelen fırsatları bir "merhaba" demeyi esirgediğimiz için es geçmemek lazım. "Merhaba" önemli!
Alman otomotiv devi BMW'nin en önemli modeli olan 3 Serisi tepeden tırnağa yenilendi. Her zaman "daha iyi" olanı hedefleyen BMW'nin Yeni 3 Serisi, hep "daha iyi"yi amaç edinen insanların da ilham kaynağı olacak. Ülkemizde önceki jenerasyonlarıyla birlikte her dönem sevilen bir model olma özelliği taşıyan BMW 3 Serisi; verimli motorları ve arkadan itişli yapısı sayesinde rakiplerinde bulamayacağınız BMW sürüş hissini, yenilikçi özellikleriyle bambaşka bir noktaya taşıyor...
Zaten en iyilerden biri olan BMW 3 Serisi, şimdi daha da iyi!
Yeni BMW 3 Serisinde eski versiyona nazaran oldukça büyük bir değişime imza atılmış. Farları ve büyük böbrekleri öndeki en temel farklılıklar. Eski versiyona göre daha keskin hatlara sahip stop lambaları ve sportif bir görüntüye sahip arka tampon ise arka tasarımında dikkat çeken yenilikler olarak göze çarpıyor.
Yenilikler güzel olsa da insan bazı şeyler hiç değişmesin ister. BMW 3 Serisinin profilinde hayat bulan klasik sadeliği yeni versiyonda da korunmuş. Otomobilin boyutları eski jenerasyon 3 Serisi'ne göre şöyle: 85 mm daha uzun ve 4709 mm uzunluğunda, 16 mm daha geniş ve 1827 mm genişliğinde. Yeni BMW 3 Serisi, 41 mm artan aks mesafesi sayesinde (2851mm) sınıfının en genişi.
Otomobilin içine göz attığınızda yeni sportif direksiyon, 12.3 inc tam dijital gösterge paneli ve 10.25 inc ekranı da kapsayan BMW Live Cockpit Professional en belirgin yenilikler. Bir kristali andıran yeni vites topuz tasarımı ise oldukça dikkat çekiyor. Bu detaylarla klasikleşen BMW iç konsol tasarımında da değişim söz konusu.