BAŞARISIZ TÜP BEBEK DENEMENİZ Mİ VAR?

İn vitro fertilizasyon ya da halk arasındaki adıyla tüp bebek; kadın üreme hücresi yumurtanın erkek üreme hücresi sperm tarafından, vücut dışında döllenmesi sürecidir. İki veya üç tedavi denemesinin başarısız olması “başarısız tüp bebek tedavisi” olarak adlandırılıyor.

Kişiye özel bir tedavi planının hazırlanmaması tüp bebek tedavisinde başarısızlığı tetikleyen en temel faktör olarak öne çıkıyor. Doğal gebeliğe engel teşkil eden sorunların öncelikle belirlenmesi ve çiftlerin yaşlarını da dikkate alarak bir tedavi planı hazırlanması başarılı bir tüp bebek tedavisi için olmazsa olmaz şart.

40 yılı aşkın Avrupa tecrübesi sonrasında İstanbul’da kurduğu tüp bebek merkezinde çocuk sahibi olmakta güçlük yaşayan çiftlere çözüm sunmaya devam eden Brüksel Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi Medikal Direktörü Prof. Dr. Yücel Karaman, teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştirilen yeni uygulamalar ile kişiye özel bir tedavi planı hazırlayıp başarıyı artırmanın mümkün olduğunu belirtiyor.