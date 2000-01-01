İDEAL ÇALIŞMA ORTAMI NASIL OLMALIDIR?

Son iki yılda evden çalışmanın hiç olmadığı kadar artmasıyla birlikte yüz binlerce insan aynı noktada buluştu. Ofis ya da ev, çalışma alanımız neresi olursa olsun verimli çalışabilmek için esnek ve konforlu bir ortama ihtiyaç duyuyoruz. Ofis mobilyaları ya da çalışma koltuğu yapacağımız işin kalitesi kadar önemli. Çünkü bu faktörler hem verimliliğimizi hem de sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Şimdi yaşam kalitemizi artıracak ve çalışma alanımızı güzelleştirecek bazı detaylara göz atacağız.
Pandemi döneminde birçoğumuzun düştüğü hata, ergonomik ve konforlu bir çalışma koltuğu edinmeme yönünde oldu. Özellikle esnek çalışma uygulamalarını deneyimlediğimiz şu günlerde; yanlış çalışma koltuğu tercihi, uzun süreli hareketsizliğe dayalı çalışma ortamları, egzersiz ve hareketten uzak kalmak; kas-iskelet sistemimiz üzerinde gelişebilecek olası bel ve boyun ağrıları gibi etkenleri olumsuz yönde tetikliyor. Bu nedenle evde veya ofiste daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratabilmek adına omurga ve beden sağlığımızı koruyacak çalışma koltukları ve ofis mobilyaları tercih etmemiz gerekiyor.
Uzmanlar çalışırken uzun süreli hareketsiz kalmaya bağlı olarak birçok insanın karşılaştığı bel, boyun ve omurga ağrılarının çalışma esnasında kaynaklanan duruş bozukluğu sebebi ile oluştuğunu, ancak doğru uygulamalarla bu oluşumun önlenebileceğini belirtiyor. Bu ağrılardan sakınmak için istikrar yakalamak da önem arz ediyor. Beden ve omurga sağlığınızı ihmal ettiğinizi düşünüyorsanız, hemen şimdi “Bürotime Sağlıklı Ofis Hareketleri” videosunu izleyerek yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.
Çalışma koltuğu kadar çalışma masasının sunduğu konfor ve işlevsellik de çalışanların bedensel ve zihinsel olarak kendilerini rahat hissetmelerinde önemli rol oynuyor. Masanın yüksekliği, bedeni ve duruşu doğrudan etkilediği gibi, yanlış oturma şekli omurga sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Bu noktadan hareketle tasarlanan ve ister ayakta, ister oturarak çalışma imkanı sunan Set yükseklik ayarlı çalışma masası, ofis ortamı ve yaşam alanlarınızda optimum düzeyde rahatlık sağlıyor. Ergo-dinamik yapısı ile uzun süre hareketsiz çalışmanın önüne geçerek, verimliliğinizi en üst noktaya taşıyor.
Çalışma ve yaşam alanlarını görsel açıdan zenginleştiren ve gözünüze daha güzel gelmesini sağlayan faktörlerden biri de tamamlayıcı ürünlerdir. Örneğin; canlı renkleri ve stil sahibi duruşuyla öne çıkan bir askılık, içine çok sevdiğiniz bir çiçeği veya ofis ortamına uyum sağlayan dekoratif bitkileri koyabileceğiniz estetik bir saksılık… Bu tarz detaylar, konforun ötesinde görsel zevkimize ve duygularımıza da hitap ettiği için çalıştığımız yerde kendimizi daha iyi hissetmemizi ve motive olmamızı sağlamaktadır.
Global marka olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Bürotime, GREENGUARD Gold sertifikası olan bir mobilya üreticisi. Bu sertifika kimyasallara ve diğer kirleticilere maruz kalmayı azaltarak insan sağlığını koruyan ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan kurum ve kuruluşlara veriliyor. Bürotime ise, Türkiye’de bu sertifikayı alan ilk mobilya üreticisi. 2000 yılından beri iş hayatına konfor ve rahatlık sunan Bürotime, yurt içi ve yurt dışında sahip olduğu geniş konsept showroom ağı ve yatırımlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’de doğan Bürotime; çalışma ortamınızın sağlık, verim ve konforla taçlanmasına yardımcı olarak, yeni nesil çalışma kültürüne mükemmel uyum sağlıyor. Bu noktada geriye sadece burotime.com’un esnek ve konforlu ürünlerini incelemek kalıyor.