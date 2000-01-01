İDEAL ÇALIŞMA ORTAMI NASIL OLMALIDIR?

Son iki yılda evden çalışmanın hiç olmadığı kadar artmasıyla birlikte yüz binlerce insan aynı noktada buluştu. Ofis ya da ev, çalışma alanımız neresi olursa olsun verimli çalışabilmek için esnek ve konforlu bir ortama ihtiyaç duyuyoruz. Ofis mobilyaları ya da çalışma koltuğu yapacağımız işin kalitesi kadar önemli. Çünkü bu faktörler hem verimliliğimizi hem de sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Şimdi yaşam kalitemizi artıracak ve çalışma alanımızı güzelleştirecek bazı detaylara göz atacağız.