EVİNİZDE ALACAĞINIZ ÖNLEMLERLE BÜYÜK TASARRUFLAR YAPMANIN 5 YOLU

Her geçen yıl biraz daha zorlaşan ekonomik koşullar, insanları harcamaları konusunda daha duyarlı ve daha yaratıcı olmaya itiyor. Ancak tasarruf yapmak için ille de katı “kemer sıkma” politikaları uygulamaya gerek yok. Özellikle evdeki enerji tüketimi ve günden güne kabaran faturalar söz konusu olduğunda, çok basit önlemlerle ciddi miktarda tasarruf yapmak mümkün.
İşte evde tasarruf yapmanın 5 basit yolu:
Tasarruf yapmak adına düşülen en büyük yanlışlardan biri, daha hijyenik olsun diye çamaşır makinesini yüksek ısıda çalıştırmak ve makineyi ağzına kadar doldurmaktır. Çamaşır makinenizi 40 derecede kısa programda çok fazla doldurmadan çalıştırmanız, çamaşırlarınızın tertemiz olması için yeter de artar bile. Ayrıca çamaşır ve bulaşık makinenizi saat 22.00’den sonra çalıştırsanız, indirimli elektrik tarifesinden faydalanacağınız için elektrik faturalarınızı daha da düşürebilirsiniz.
Her sene kış gelmeden önce yetkili servise yaptıracağınız kombi ve petek bakımı sayesinde, kış boyunca ısınma giderlerinizde yüzde 10 oranında bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Çünkü bakımı yapılmamış bir kombi ve tıkanıp paslanmış radyatör boruları daha fazla enerjiyle daha az ısınmanıza neden olacaktır.
Özellikle ev hanımları için altın değerinde bir tüyomuz var: Sadece zor pişen bakliyat ve et gibi yemeklerde değil, pişirdiğiniz tüm yemeklerde düdüklü tencere kullanmak, mutfak tüpü ve mutfak doğalgazı giderlerinizi en az yüzde 50 oranında azaltacaktır. Bu tip tencereler yemeklerin pişme süresini en az yarı yarıya azaltabildiği gibi yiyeceklerin vitamin değerlerini koruyarak daha sağlıklı beslenmenize de yardımcı olur.
Özellikle çocuklu bir aileniz varsa açık unutulan ya da iyi kapatılmayan musluklar yüzünden su faturalarınız bir hayli kabarabilir. Bu gibi olumsuz durumların önüne geçmek için evinizdeki muslukları fotoselli musluklarla değiştirerek su faturalarınızda yüzde 30'luk bir tasarruf sağlayabilirsiniz.
Ve geldik en önemli ve en fazla tasarruf edebileceğiniz kaleme. Yukarıda sıraladığımız bu diğer önlemlerin yanı sıra daha etkin ve uzun vadeli bir tasarruf için çözüm kesinlikle profesyonel yalıtım uygulamalarıdır. Isı yalıtımı yani mantolama doğru bir şekilde yapılırsa birkaç sene içinde kendini amorti edecektir. Çünkü iyi uygulanmış bir dış cephe yalıtımı yakıt giderlerinizin -iklim ve binanın durumuna bağlı olarak- yüzde 50’ye varan oranda düşmesini sağlayacaktır.