EVİNİZDE ALACAĞINIZ ÖNLEMLERLE BÜYÜK TASARRUFLAR YAPMANIN 5 YOLU

Beyaz eşyaların dilinden anlamak

Tasarruf yapmak adına düşülen en büyük yanlışlardan biri, daha hijyenik olsun diye çamaşır makinesini yüksek ısıda çalıştırmak ve makineyi ağzına kadar doldurmaktır. Çamaşır makinenizi 40 derecede kısa programda çok fazla doldurmadan çalıştırmanız, çamaşırlarınızın tertemiz olması için yeter de artar bile. Ayrıca çamaşır ve bulaşık makinenizi saat 22.00’den sonra çalıştırsanız, indirimli elektrik tarifesinden faydalanacağınız için elektrik faturalarınızı daha da düşürebilirsiniz.