Sıklıkla karşılaşılan toplumsal rahatsızlıklardan biri olan boğaz ağrısı, en çok şikayet ettiğimiz konuların başında yer alıyor. Biraz da mevsime bağlı olarak gelişen boğaz ağrısını, çoğu zaman gelip geçici bir şey gibi düşünüyoruz. Bu nedenle yeteri kadar önem vermediğimiz bu rahatsızlık, günlük yaşamımızı ve sosyal hayatımızı etkileyebiliyor.

Önemsenmesi gereken boğaz ağrılarının nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü?

Boğaz ağrısını oluşturan nedenler nelerdir? Boğaz ağrısı nasıl ortaya çıkar? Nasıl bir tedavi uygulanır? Boğaz ağrısına karşı önlem alınabilir mi? Tüm bu soruların cevaplarını, merak edenler için bir araya getirdik. İşte detaylar…