İstanbul'un giderek artan nüfusu son yıllarda Anadolu Yakası'na ilgiyi bir hayli artırdı. Avrupa Yakası'nda yaşayanların bile genelde daha çok sevdiği Anadolu Yakası'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri de Kartal ilçesi. Şimdi son yıllarda oldukça gelişen Kartal'da yaşamanın insanı ayrıcalıklı hissettiren özelliklerine değineceğiz.
Prens Adaları, şüphesiz ki İstanbul'un en güzel özelliklerinden bir tanesi... Baharın gelmesiyle siz de 'bir Adalar'a gitmek lazım' diyenlerden misiniz? Kartal bu noktada oldukça ayrıcalıklı bir özelliğe sahip. Kartal'dan Adalar yalnızca 25 dakika. Çünkü konum olarak Adalar'a İstanbul'un en yakın ilçesi. Kartal'da yaşıyorsanız, aklınıza her estiğinde ada havası alabilirsiniz.
Eğer bir Kartal sakiniyseniz hafta sonları kendinizi bir solukta sahilde bulabilirsiniz. Huzurlu ve sakin bir sahil şeridine sahip olan Kartal, bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Uzun sahil şeridi boyunca yürüyüş yapmak sizi hem yeni haftaya hazırlayacak, hem de çok daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmanızı sağlayacak. Kartal sahiliyle yaşamınıza güzellik katacak.
Kartal ulaşım açısından da oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Kadıköy-Tavşantepe metro hattı Kartal'dan da geçiyor. Bu hattı kullanarak Kadıköy'e, Metrobüs'e ve Marmaray'a çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Kartal'ın ulaşım olanakları, burada sahip olacağınız evin değeri açısından da son derece önemli. Kartal, ulaşım alternatifleri ve yeni projeleriyle sürekli gelişiyor.
Son dönemde yapılan emlak projeleriyle de dikkat çeken Kartal, bu anlamda da şehrin en çok gelişen yerlerinden biri. Haliyle bu durum ilçenin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Kartal'da bir ev sahibi olduğunuz takdirde, her zaman değerini artıracak bir yatırıma da sahip olacaksınız. Sahip olduğu tüm ayrıcalıklarla Kartal sizleri bekliyor.
Bodur Gayrimenkul'ün 'Bir Kale Rezidansı' olarak Kartal'da hayata geçirdiği 'Daire Kartal' projesi, yeni kampanyalarla konut sahibi olmak isteyenlere çok özel fırsatlar sunuyor.
Kale Grubu’nun yapı ürünleri sektöründe 60 yıllık birikimini gayrimenkul sektörüne taşıyan Bodur Gayrimenkul; Anadolu Yakası’nın cazibe merkezi Kartal’da inşa ettiği Daire Kartal projesinde yaşam başladı.
Bodur Gayrimenkul, sınırlı sayıda kalan son daireler için, cazip bir teslimat kampanyası başlattı. “Aracını peşinat yap, hem aracını hem evini yenile” fikri ile hayata geçen kampanya; Daire Kartal’da 1+1 konutları tercih edenlere özel, sıfır kilometre Nissan'ın SUV modeli Qashqai, 2+1 konutları tercih edenler için ise Mercedes'in CLA modelini bir yıllık kiralama ayrıcalığı ile hediye ediyor.
349.000 TL’den başlayan fiyat avantajları sunan Daire Kartal projesinde 60 ay vadeli satın alımlarda ise yüzde 0 faiz avantajları bulunuyor.
Kartal'da yükselen prestijli projede, Kale markalı ürünlerin en güzel örnekleri kullanılıyor. Metro istasyonuna yakınlığıyla da değer kazanan Daire Kartal, özgün mimarisi, hayatı kolaylaştıran tasarımı, Adalar’ı tam karşıdan gören deniz manzaralı konumu ile ayrıcalık yaratıyor.
Mimarisinden dekorasyon ve tasarımına kadar her detayına özen gösterilen, kaliteli, sürdürülebilir ve niş bir proje olarak bölgeye değer katan 'Daire Kartal', çok avantajlı ödeme koşullarından dolayı hem yatırım yapmak, hem de keyifli bir yaşam sürdürmek isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.
Yüksek tavanları ve son derece şık, kullanışlı balkonları ile dikkat çeken daireler; konforlu, geniş ve ferah bir yaşam alanı sağlıyor. Projede yer alan daireler, ilk evini almak isteyenler için cazip olduğu kadar, konforlu yaşam alanları ile çekirdek aileler için de ideal seçenekler sunuyor.
Yakacık Metro İstasyonu’na sadece 350 metre uzaklıkta bulunan Daire Kartal’ın, Kartal Metro İstasyonu'na uzaklığı ise 950 metre. 'Daire Kartal', ayrıca Pendik Marina’ya 8 km, Bostancı’ya 12 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 13 km, Kadıköy’e 22 km, Boğaziçi Köprüsü’ne 23 km uzalıkta yer alıyor.