ÇOCUĞUNUZA GELECEK VADEDEN BİR EĞİTİMİN ŞİFRELERİ

Geleneksel örgün eğitimin başarısı ‘Doğa’m Evimde’ online eğitim programıyla, her yerde ve her koşulda kesintisiz olarak tüm hızıyla devam ediyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğretmenleri ve öğrencileri mekândan bağımsız olarak derslerini işliyor, mesafeler kısalıyor. ‘Doğa’m Her Yerde’ ile öğrenciler hem öğretmenleriyle hem arkadaşlarıyla buluşuyor, yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler canlı derslere bağlanarak interaktif olarak sınıf ortamında bulunuyor.

Sınıf duvarlarını aşan bu bireysel öğrenme platformunda öğrenciler deneme sınavlarına katılabiliyor, soru bankalarına ulaşabiliyor, dilerlerse dünyanın en ünlü müzelerini gezebiliyor. ‘Doğa’m Evimde’ ile anaokulundan liseye her öğrencinin eğitim başarısı, güçlü ölçme ve değerlendirme sistemi ile değerlendirilirken hem öğretmen hem de veli tarafından akademik olarak takip ediliyor.