FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİNDE OKUMANIN AVANTAJLARI

Öğrencilerin başarısını artırmak için farklı ve alternatif eğitim yöntemlerinin giderek yaygınlaştığı Türkiye’de, şimdi gözler Fen ve Teknoloji Liseleri’nde. Fen ve Teknoloji Liseleri geleceğin üreten, yaratıcı, çözüm odaklı bireylerini bugünden yetiştiriyor.
Peki, bu liseler neden tercih ediliyor?
Fen ve Teknoloji Liseleri’nden mezun öğrenciler araştırmacı, yenilikçi, ülkemizin geleceğine yön veren, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlıyorlar. Öğrenciler, bu ayrıcalıklı lise eğitimiyle dünyanın en saygın üniversitelerinden kabul ve burs imkanına sahip oluyor ve üniversite eğitimlerini yurt dışında sürdürebiliyorlar.
Fen ve Teknoloji Liseleri, öğrencilerine ilk yılı İngilizce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim imkanı sunuyor. Müfredatı özenle hazırlanan Fen ve Teknoloji Lisesi’nin, ileri derece donanım ve yazılım, temel mühendislik, elektrik-elektronik, genetik dersleri sunduğu ayrıcalıklardan bazıları. Zorunlu olan hazırlık sınıfında 24 saat İngilizce, 4 saat Almanca, ve 4 saat Teknoloji dersleri veriliyor ve bu dersler İngilizce terminolojisi ile okutuluyor.
Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri; fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra, akademisyenler tarafından müfredatı özenle hazırlanan “Teknoloji ve Donanım” ve “Teknoloji ve Yazılım” derslerini alıyorlar. Yapılandırmacı sistem içerisinde bu dersleri alan öğrenciler problem çözme yeteneklerine sahip, yaratıcı, çok yönlü ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanmış oluyor.
Fen ve Teknoloji Liseleri’nde teknoloji temelli eğitim verilir, t-MBA eğitimleri ise mühendislikle birleştirilir. t-MBA dersleri de alan öğrencilere, mühendislikle birleştirilen Pearson Sertifikası verilmektedir. Pearson sertifikasıyla öğrencilere yurt dışının kapıları açılır ve öğrenciler, eğitimlerine istedikleri ülkede devam edebilirler.