FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİNDE OKUMANIN AVANTAJLARI

Hayat içinde eğitim imkanı

Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri; fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra, akademisyenler tarafından müfredatı özenle hazırlanan “Teknoloji ve Donanım” ve “Teknoloji ve Yazılım” derslerini alıyorlar. Yapılandırmacı sistem içerisinde bu dersleri alan öğrenciler problem çözme yeteneklerine sahip, yaratıcı, çok yönlü ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanmış oluyor.