HERKESE VE HER YAŞA UYGUN İŞİTME CİHAZLARI DUYMER'DE

Her bireyin kendisi gibi işitme kaybının da özel olduğunu belirten Av. Salih Baz, kişiye özgü bir yol izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor: “Bireye özgü çözüm odaklı yaklaşımla çalışan Duymer İşitme Cihazları, üç boyutlu (3D) işitme cihazı ve kulak kalıbı üretim bandı atölyemizi tam otomasyon şeklinde hizmete açtık. Bu sayede hastalarımızın kulak izleri genel merkeze geldiğinde montaj süreci başlamadan önce yapay zeka teknolojisine sahip İngiliz menşeili tarayıcılar ile taranacak, sonrasında sahip olduğumuz özel yazılımlarla beraber hastalarımızın kendi kulak ölçülerine göre dizayn edilip son aşamada da Amerikan malı üç boyutlu yazıcılarımızda üretilecektir. Bu teknoloji sayesinde hastalarımıza sıfır hatayla ve kişiye özel üretimi gerçekleştirilen kalıplarla işitme cihazlarını teslim edeceğiz.”

Neredeyse görünmez

Dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri olan ve kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Amerikan malı Starkey İşitme Cihazları hakkında da bilgiler veren Av. Salih Baz, “Kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Starkey İşitme Cihazı tüm cep telefonları ile uyumlu olarak çalışmakta ve direk ses aktarımı yapabilmektedir” dedi. “Özel algoritması ile kusursuz doğal işitme deneyimi sunduğu gerekli laboratuvar testleri ile tescillenmiştir” diyen Baz, şu ifadeleri kullandı: “Starkey Sound ile gücü ve gelişmiş wireless teknolojisinin mükemmel uyumu ile TV akışı, müzik dinleme ve çok daha fazlası ile buluşacaksınız. Bu işitme cihazlarımız sayesinde tüm vücut fonksiyonlarını takip edebilecek ve anlık olarak 27 farklı dilde anlık çeviri desteği alabileceksiniz.”