SAĞLIKLI BİR YAŞAMIN 5 ALTIN KURALI

Stresten Uzak Durun

Ruh ve beden sağlığımızı etkileyen en önemli faktörlerden biri de stres. İş hayatı, ilişkiler, ekonomik problemler... Günümüzde bizi strese sokan ve üzen öyle çok durum var ki, bunlardan kaçınmamız kulağa imkansız gelebilir. Ancak stresin neden olduğu depresyon gibi psikolojik rahatasızlıkların yanı sıra, fiziksel olarak sistemimizde yol açtığı hastalıkları da göz ardı etmemeliyiz. O yüzden her zaman 'önce ben' demeyi öğrenmemiz gerekiyor, biz iyi olmazsak çevremize de bir faydamız olamaz. Stresten kaçınmak için size en iyi gelen şey ne ise onu yapın, istemediğiniz yerde ya da insanlarla bulunmayın, kalbinizi ve bedeninizi dinlemeyi öğrenin.