KUZEY KIBRIS'TA UNUTULMAZ BİR TATİL

Akdeniz’in en büyük üç adası arasında yer alan Kıbrıs, eşsiz kumsalı, tarihi güzellikleri, alışveriş mekanları ve eğlenceli gece hayatıyla yaz tatili için ideal bir adres.

Masmavi denizi, altın kumlu plajları ve yılın büyük çoğunluğunun güneşli geçmesi en büyük nedenler arasında. Diğer yandan eğlence sektörünün cezbedici olması, damak zevkinize hitap edecek yemekler, birbirinden farklı spor aktiviteleri, eşi bulunmayan tarihi ve size kendinizi adalı gibi hissettirecek sıcakkanlı yerel halkı ile Kuzey Kıbrıs’ta olmanın keyfine doyamayacaksınız.

NEDEN KUZEY KIBRIS?

Farklı dönemlerde farklı medeniyetler ile birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan Kuzey Kıbrıs halen daha geçmişin izlerini taşımaktadır. Muhteşem tarihi yapıları, benzersiz doğa ile birleşince de tam bir görsel şölen yaşatıyor. Unutulmayacak bir tatil, benzersiz bir tecrübe için Kuzey Kıbrıs en favori adresiniz olacak.