KUZEY KIBRIS'TA UNUTULMAZ BİR TATİL

Akdeniz’in en büyük üç adası arasında yer alan Kıbrıs, eşsiz kumsalı, tarihi güzellikleri, alışveriş mekanları ve eğlenceli gece hayatıyla yaz tatili için ideal bir adres.
Masmavi denizi, altın kumlu plajları ve yılın büyük çoğunluğunun güneşli geçmesi en büyük nedenler arasında. Diğer yandan eğlence sektörünün cezbedici olması, damak zevkinize hitap edecek yemekler, birbirinden farklı spor aktiviteleri, eşi bulunmayan tarihi ve size kendinizi adalı gibi hissettirecek sıcakkanlı yerel halkı ile Kuzey Kıbrıs’ta olmanın keyfine doyamayacaksınız.
Farklı dönemlerde farklı medeniyetler ile birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan Kuzey Kıbrıs halen daha geçmişin izlerini taşımaktadır. Muhteşem tarihi yapıları, benzersiz doğa ile birleşince de tam bir görsel şölen yaşatıyor. Unutulmayacak bir tatil, benzersiz bir tecrübe için Kuzey Kıbrıs en favori adresiniz olacak.
Hayalini kurduğunuz Kuzey Kıbrıs tatilini, lüks bir ortamda deneyimlemeniz için birçok sebep var. Size yaşadığınızı hissettirecek özel Elexus hizmetleriyle, tüm bu sebepleri seçkin bir tatile dönüştürün. Kıbrıs’ın keyfini Elexus konforuyla hissedin.
Yıldız sanatçılarla her ay yapılan etkinliklerde eğlenceyi hissedin. Elexus'ta çeşitli performansların ve eşsiz eğlence ortamının keyfini dilediğiniz gibi çıkarın.
Türk ve Dünya mutfağından farklı menülere sahip Elexus restoranlarında, usta şeflerin özenle hazırladığı leziz yemekleri deneyin. Farklı konseptlerde, şık dekorasyonlu restoranlarında, geniş lezzet yelpazesinden özel tatlar sunan Elexus’ta tatilinize keyif katın.
Zoya Spa & Wellness’ın dinlendirici atmosferi ve size özel hizmetleriyle hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Uzak Doğu esintisiyle harmanlanmış sakin bir ortamda, profesyonel sağlık ve bakım ekibinin deneyimiyle buluşun.
Deniz manzaralı masaj odalarında veya kişiye özel jakuzili teras ve hamama sahip VIP odalarda konforu doyasıya yaşayın. İster Fitness Center’daki eşsiz doğa manzarasının tadını çıkarın, ister hamam, sauna, terapi veya buhar odasında dilediğiniz gibi rahatlayın. Tüm bu ayrıcalıkların yanı sıra; Zoya Spa & Wellness’ın geleneksel ve modern masaj türleri, cilt ve güzellik bakımları, detoks paketleri ve kişiye özel kürleri ile huzuru hissedin.
Elexus'ta sizin için özel olarak tasarlanan düğün ve balayı paketleri ile aşkı hissedin. Konaklama ayrıcalıkları, çiftlere özel hizmetler, romantik ikramlar ve sürprizler ile aşkı yaşamaya Elexus'ta başlayın.
Peri masalı gibi bir düğün hayali kuranlar... Panoramik bir Akdeniz manzarasına sahip havuz başında, maviliğin kıyısında muhteşem plajda, seçkin ve özel tasarımlı balo salonlarında veya mavi ile yeşili buluşturan kır düğünü imkânı ile; mutluluğunuzu tam istediğiniz gibi taçlandırın. Şık ve zarif tasarımlı mekanların yanı sıra; profesyonel ekibimizle en mutlu gününüzde rüyanızı yaşayın.
Siz dinlenirken, çocuklarınız da onlar için hazırlanan aktivitelerle tatil coşkusunu deneyimlesin. Çocuklar için hizmet veren, Alexis Mini Club’ta, tüm gün onlara eşlik eden uzman eğitmenlerle vakit geçirsin. İster Liliput Evleri’nde kendi hayal dünyalarını canlandırsın ister mini laboratuvarda yeni keşiflere çıkarak verimli zaman geçirsin. Alexis Mini Club’un yıl boyu düzenlediği eğitici ve eğlendirici içerikleriyle; onlar masalsı bir dünyaya giriş yapsın, siz de gönül rahatlığıyla kendinize zaman ayırın.
Kıbrıs'ın zengin kültürü ve mistik atmosferiyle tarihi hissedin. Tarihi köylere, manastırlara, kalelere ve çeşitli kültürel yapılara doğru bir zaman yolculuğuna çıkarak Kıbrıs tarihine yakından tanık olun.
• Hem bütçenizi hem de zamanınızı ekonomik şekilde planlarsınız.
• Erken rezervasyon döneminde yerinizi ayırtınca yaz sezonu geldiğinde yükselen fiyatlardan etkilenmezsiniz.
• Erken rezervasyon ile tatil satın aldığınızda, son dakika tatil planlarında sıkça karşılaşılan konaklama ve ulaşımda yer bulamama sıkıntısını yaşamazsınız.