EVDE BİR ŞEYLER İZLEMEK HİÇ BU KADAR ‘AKILLI’ OLMAMIŞTI

İnsanların vaktinin çoğunu evde geçirmek durumunda kaldığı şu günlerde ev aktiviteleri her zamankinden daha anlamlı bir hâle geldi. Bu aktivitelerin en kıymetlilerinden biri de hayatımıza değer katacak bir şeyler izlemek. Bazen kaliteli bir dizi, bazen iyi bir film ya da konser, bazen de ufkumuzu açacak bir belgesel… Tüm bunlar son bir yılda evde olduğumuz günlerde bizim çok önemli bir yer kapladılar. Şimdilerde ise gelişen teknolojinin de etkisiyle bu deneyimleri çok daha kaliteli yaşamak mümkün. Nasıl mı? İşte cevabı…
Epson Android TV Edition bir şeyler izleyeceğiniz saatleri şimdi bambaşka bir noktaya taşıyor. 4K PRO-UHD1 özellikli ultra kısa mesafeli lazer projeksiyonu olan Android TV Edition ile içeriğinizi çok daha keyifli ve kaliteli bir şekilde izleme şansına sahipsiniz.
Epson Android TV Edition, duvarınızda kalıcı bir siyah ekran olmadan evinizi şık tutarken, daha büyük ve daha heyecan verici bir ev eğlencesi için olanakları ortaya çıkarıyor. Android TV Edition EH-LS500W, tasarımı, performansı ve görüntüleme alanına yakın mesafeden yansıtma becerisi ile ön plana çıkıyor. Kurulumu çok kolay olan bu cihaz, parlak odalarda harika bir görüntü ve uzun ömürlü lazer ışık kaynağı ile hayatınıza değer katıyor.
Şimdi onu biraz daha yakından tanıyalım…
Şık ve uygun maliyetli 4K PRO-UHD1 projeksiyon ile 4K içerikleri izleyebilirsiniz. 65" - 130" boyutunda bir görüntü alanı oluşturan ve görüntü alanına oldukça yakın bir yere yerleştirilebilen bu projeksiyon, evinizin görünümünden ödün vermeden büyük boyutlu içerik izleme olanağı sağlıyor.
Android TV ile programları, oyunları, filmleri, haberleri, spor yayınlarını ve daha pek çok şeyi izleyebilirsiniz. Android TV çubuğunu projeksiyonun HDMI bağlantı noktasına takmanız ve Wi-Fi ile bağlanmanız içerikleri izlemeye başlamak için yeterli. Dahili Google Asistan ses denetimine izlemek istediğiniz şeyi söyleyin ya da basitçe uzaktan kumandayı kullanın. Dahili Chromecast ile telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızdan içerik paylaşmak da çok kolay.
Android TV, YouTube gibi eğlence uygulamaları önceden yüklenmiş olarak size geliyor. Daha fazlası Google Play üzerinden indirilebiliyor. Ayrıca çubuğu Bluetooth üzerinden ses çubuklarına, kulaklıklara ve oyun kumandalarına da bağlayabilirsiniz.
Bu projeksiyonda 4.000 lümen yüksek parlaklık ve 2.500.000:1 gibi inanılmaz bir kontrast oranıyla karşı karşıya kalacaksınız. Android TV, canlı ve gerçeğine uygun bir içerik ve daha deritn siyahlarla tanımlanmış gölge ayrıntıları sunuyor. Ayrıntı Düzeltme teknolojisi keskin ve pürüzsüz görüntü sağlayarak aksiyonun bir anını bile kaçırmamanızı sağlıyor.
•Android TV Edition: Programları, oyunları, filmleri, haberleri, spor yayınlarını ve daha pek çok şeyi izleyebilirsiniz
•4K PRO-UHD1 ultra kısa mesafeli lazer: 4K içerik izleyin ve bu şık modeli görüntüleme alanının yakınına koyun
•İzlediğiniz şeye göre kendini ayarlar: İzlediğiniz içeriğe uygun olması için görüntünün boyutunu 65 - 130 inç arasında ayarlayın
•Kolay kullanım: Üç HDMI girişi ve akış cihazı için alan
•10 yıl boyunca her gün bir film izleyin: Ekonomik modda 20.000 saatlik uzun bir ömre sahip lazer ışık kaynağı