EVDE BİR ŞEYLER İZLEMEK HİÇ BU KADAR ‘AKILLI’ OLMAMIŞTI

Epson Android TV Edition bir şeyler izleyeceğiniz saatleri şimdi bambaşka bir noktaya taşıyor. 4K PRO-UHD1 özellikli ultra kısa mesafeli lazer projeksiyonu olan Android TV Edition ile içeriğinizi çok daha keyifli ve kaliteli bir şekilde izleme şansına sahipsiniz.

Epson Android TV Edition, duvarınızda kalıcı bir siyah ekran olmadan evinizi şık tutarken, daha büyük ve daha heyecan verici bir ev eğlencesi için olanakları ortaya çıkarıyor. Android TV Edition EH-LS500W, tasarımı, performansı ve görüntüleme alanına yakın mesafeden yansıtma becerisi ile ön plana çıkıyor. Kurulumu çok kolay olan bu cihaz, parlak odalarda harika bir görüntü ve uzun ömürlü lazer ışık kaynağı ile hayatınıza değer katıyor.

Şimdi onu biraz daha yakından tanıyalım…