ANTALYA'DA SİZE GÖRE BİR TATİL İÇİN 3 ÖNERİ!

Konfor, ayrıcalık ve eğlence aynı sahnede!

Belek’in altın kumsalları ve Akdeniz’in mavileriyle bütünleşeceğiniz bir tatil için plan yapmanın tam zamanı! Akdeniz’in eşsiz kumsallarına ve masmavi denizine alternatif olan havuzlarda mavinin her tonu sizi bekliyor. Hatta göz alabildiğine uzanan bir havuzun içindeki şezlonglarda uzanıp, hem serinleyip hem güneşlenebileceğiniz benzersiz bir deneyim kulağa nasıl geliyor? Tatilde de spordan uzak kalmak istemeyenler için tam donanımlı bir fitness merkezi, tenis kortları, futbol sahası ile çocukların tatiline konfor katacak birçok ayrıcalık ve kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz bir SPA deneyimi de sizi Selectum Luxury Resort’ta bekliyor.