BELEK TATİLİNİZİ UNUTULMAZ KILACAK ÖNERİLER

Belek, nefes kesen doğası ile tatil için tercih edilebilecek en özel destinasyonlardan biri… Bu yaz rotanızı Belek’e çevirmeye karar verdiyseniz, plan yapmadan önce hem siz hem de bu özel zamanı paylaşacağınız sevdikleriniz için tatili çok daha güzel kılacak önerilere göz atın!
Belek, muhteşem doğası ve pırıl pırıl denizi ile sunduğu güzellikler açısından cömert bir coğrafya… Bu muhteşem atmosferi daha da farklı kılacak olan ise özel hizmetler ile tatilinize konfor ve keyif katacak dokunuşlar… Örneğin Akdeniz’in masmavi sularının kıyısında; ayağı yakmayan ve yapışmayan saf beyaz kumlu, upuzun özel bir sahil hayal edin. Plaj sandalyeleri, güneşlikler, pavillion’lar, havlular, manzaraya karşı güneşleneceğiniz bir iskele ve güne tat katacak içeceklere dilediğiniz an ulaşabilme imkânı… Sizi bekleyen tüm bu olanaklarla tatiliniz çok daha şahane olmaz mı?
Tatilde yepyeni tatlar denemek ya da günün herhangi bir anında dilediğiniz lezzete ulaşabilmek sizin için de önemli mi? İster deniz kenarında ister havuz keyfi yaparken ya da gece boyunca farklı konseptlerle zengin bir mutfak, tatilinize eşlik etsin ister misiniz? Tatilin tadını gurme lezzetler eşliğinde çıkarmak, sabah zengin bir açık büfe kahvaltı eşliğinde güne başlayıp öğle ve akşam yemeklerinde, dilerseniz açık büfe dilerseniz dünya mutfaklarında lezzet yolculuğuna çıkacağınız a la carte restoranlar için, Belek’te beklentilerinizi karşılayacak bir tesis tercih edebilirsiniz.
Tatilinizi özel ve farklı kılacak detaylardan biri de konfor… Yılda sadece birkaç günü kendinize ayırdığınız özel bir zaman diliminde, kendinizi rahat ve huzurlu hissetmeniz önem taşıyor. Her detayı zarif çizgilerle tasarlanmış bir odada, Belek’in büyüleyici güzelliklerine açılan manzaralar eşliğinde konaklamak tatilinizi ayrıcalıklı kılacaktır. Konforlu bir yaşam tarzını odağına alarak tasarlanmış villalar, gölgesinde içeceklerinizi yudumlayarak güneşleneceğiniz verandalar, yemyeşil bir bahçe ve sevdiklerinizle izole bir tatilin tadını çıkaracağınız konaklama seçenekleri… Hepsi ve daha fazlasını Belek’te bulmak mümkün.
Yazın vazgeçilmezi deniz, güneş, kum üçlüsü, yıl boyunca tatile dair özlenen şeylerin başında geliyor. Masmavi sulara kendinizi bıraktığınızda ya da sıcacık Akdeniz güneşi ile buluştuğunuzda tatilde olduğunuzu hissedeceksiniz. Ancak tatili sıradan olmaktan çıkaracak ve eğlence dolu bir deneyime dönüştürecek aktiviteler de size eşlik etsin istemez misiniz?
Devasa kaydırakları, dalga havuzları ve su oyunları ile suyun en eğlenceli halini doyasıya yaşayacağınız bir aquapark’ta yaz heyecanına ortak olabilir ya da günün farklı saatlerinde yepyeni şeyler deneyebileceğiniz birçok aktivite olanağıyla günü dolu dolu geçirebilirsiniz. Enerjik yaz konserleri, büyüleyici şovlar, özel konseptli partiler ile yaz gecelerinize renk katabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak yorgunluğunuzu atmak, biraz huzur bulmak için, masaj ve bakımlarla size ihtiyacınız olan dinginliği sunacak SPA uygulamaları da olsa nasıl olur? ETS’deki Antalya otelleri arasında bulunan Regnum Carya, hepsi ve daha fazlası ile hayallerinizin ötesinde bir Belek tatili için sizi bekliyor!