BELEK TATİLİNİZİ UNUTULMAZ KILACAK ÖNERİLER

Devasa kaydırakları, dalga havuzları ve su oyunları ile suyun en eğlenceli halini doyasıya yaşayacağınız bir aquapark’ta yaz heyecanına ortak olabilir ya da günün farklı saatlerinde yepyeni şeyler deneyebileceğiniz birçok aktivite olanağıyla günü dolu dolu geçirebilirsiniz. Enerjik yaz konserleri, büyüleyici şovlar, özel konseptli partiler ile yaz gecelerinize renk katabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak yorgunluğunuzu atmak, biraz huzur bulmak için, masaj ve bakımlarla size ihtiyacınız olan dinginliği sunacak SPA uygulamaları da olsa nasıl olur? ETS’deki Antalya otelleri arasında bulunan Regnum Carya, hepsi ve daha fazlası ile hayallerinizin ötesinde bir Belek tatili için sizi bekliyor!