TATİLİ EYLÜLE BIRAKANLAR İÇİN EN GÜZEL 5 YER

Belek

Tatilcilerin gözde adreslerinden biri olan Belek, ziyaretçilerini Aksu Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü yerde ağırlıyor. Doğanın pek çok mucizesine şahit olabileceğiniz Belek; geniş kumsalları, ılıman iklimi, berrak denizi ve çoğunluğu Her Şey Dahil konseptle hizmet veren çok sayıda lüks tesisi ile unutulmaz tatillere ev sahipliği yapıyor. Tüm bunların yanı sıra geçmişin izlerini sürebileceğiniz Perge Antik Kenti, Aspendos Tiyatrosu, Silyon Antik Kenti ve Belek Saat Kulesi gibi önemli tarihi yapılar sayesinde geçmişin ruhuna dokunabilirsiniz. Macera severler için golf, dalış, kano, su kayağı gibi pek çok aktivite olanağı sunan Belek’te tatilinize adrenalin katabilirsiniz. Birbirinden güzel Belek otelleri, benzersiz bir tatilin tadını çıkarmanız için sizi bekliyor!