TATİLLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESLERİNDE UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Denize Sıfır Tatile Hazır mısınız?

Side Kumköy’de denize sıfır konumu ile dikkat çeken Paloma Oceana, modern ve lüks anlayışıyla Luxury Ultra Her Şey konseptte hizmet veriyor. Ferah bahçeleri ile dinlendirici bir etkisi olan tesis, şık tasarımlı odaları, geniş plajı ve deniz manzaralı a la carte restoranları ile rüya gibi bir tatil imkânı sunuyor. Ayrıca özel dizayn edilmiş göl villalarında konaklamanın tadı da bir başka… Siz de Akdeniz de hayallerinizin ötesinde bir tatil yapmak için Paloma Oceana’da yerinizi hemen ayırtın!