TATİLLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESLERİNDE UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Hayal ettiğiniz her şeyin bir arada olduğu bir tatil hayal edin… Masmavi suların yemyeşil doğayla kucaklaştığı bir atmosfer, kuş sesleriyle bütünleşmiş huzurlu bir doğa ve çok daha fazlası sizi Ege ve Akdeniz’in birbirinden güzel koylarında bekliyor.
Hem dinlenip hem de eğlenebileceğiniz rüya gibi bir tatili gerçeğe dönüştürmenin yollarını sizler için bir araya getirdik.
Antalya’nın Side mevkiinde misafirlerini ağırlayan Paloma Orenda, Luxury Ultra Her Şey Dahil konsepti ile dikkat çekiyor. Eşsiz mimarisi, doğa ile iç içe olmanızı sağlayan 8 hektarlık bahçesi, konforlu 270 odası, 350 metre uzunluğundaki plajı, enfes lezzetlerle buluşabileceğiniz restoranları, bölgenin en büyük ve kapsamlı su parkı Palomaqua ve çok daha fazlası ile tesis, muhteşem bir konaklama deneyimi için sizi bekliyor. Akdeniz’in sonsuz mavilikleri ile buluşabileceğiniz tesis, çeşitli spor alanları ile tatilde de zinde kalmak isteyenler için ideal… Aile boyu tatillerin vazgeçilmez adresi Paloma Orenda’da, eşsiz anılar biriktirmek için yerinizi erkenden ayırtabilirsiniz.
2019’da tamamen yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlamaya devam eden Paloma Perissia, adeta bir sanat eserini andıran havuzu ve güneşlenme terası, kendine ait plajı ve geniş imkânlara sahip alanları ile sizi bekliyor. Dekorasyonu ile ön plana çıkan 352 odası ile tesis; yeni nesil yeme içme konseptine sahip a la carte restoranları, pastanesi, havuzu, çocuklar için kaydırakları ve su dünyası, yeniden dekore edilmiş süitleri, odaları ve amfi tiyatrosu ile aile boyu tatillerin başrolünde! Siz de hemen bir tatil planı yaparak Paloma Perissia’da rezervasyon yapabilirsiniz.
Side Kumköy’de denize sıfır konumu ile dikkat çeken Paloma Oceana, modern ve lüks anlayışıyla Luxury Ultra Her Şey konseptte hizmet veriyor. Ferah bahçeleri ile dinlendirici bir etkisi olan tesis, şık tasarımlı odaları, geniş plajı ve deniz manzaralı a la carte restoranları ile rüya gibi bir tatil imkânı sunuyor. Ayrıca özel dizayn edilmiş göl villalarında konaklamanın tadı da bir başka… Siz de Akdeniz de hayallerinizin ötesinde bir tatil yapmak için Paloma Oceana’da yerinizi hemen ayırtın!
Belek merkeze yakın konumuyla ve Luxury Ultra Her Şey Dahil konseptiyle dikkat çeken Paloma Grida, Anadolu’nun büyüleyici atmosferini yansıtan, doğa ile iç içe geçmiş özel mimarisi ile ailece konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Ayrıca tesis, 1000 m2’lik Polly Çocuk Kulübü ile çocuklar için rengarenk bir dünya sunuyor. Ailece eğlence dolu bir tatille buluşmak için Paloma Grida’da yerinizi şimdiden ayırtın!
Torosların Akdeniz ile kesiştiği noktada eşsiz bir tatil deneyimi sunan Paloma Foresta, Luxury Ultra Her Şey Dahil konsepti ile misafirlerine tüm detayların incelikle düşünüldüğü bir konaklama olanağı sunuyor. Benzersiz plajı, huzur veren doğası ve 346 adet konforlu odası ile sizi, hem dinlenip hem tatil yapabileceğiniz bir deneyime davet ediyor. Antalya tatilinizi şimdiden planlayarak, Paloma Foresta’da rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.
Doğa ile uyumlu olarak tasarlanan 268 odası, enfes lezzetler sunan restoranları ve çok daha fazlası ile Paloma Pasha, yemyeşil Ege doğasının verdiği huzur içerisinde sakin bir tatil imkanı sunuyor. Yumuşak kumlu muhteşem bir koyda misafirlerini ağırlayan tesis, uçsuz bucaksız deniz manzarasına ve göz alıcı bahçelere sahip standart odalarının yanı sıra tesis, konforlu havuz odaları ve teras süitleri ile sizi eşsiz bir tatil deneyimine davet ediyor. Paloma Pasha’da hemen yerinizi ayırtmaya ne dersiniz?
16 yaş ve üzeri konsepti ile ön plana çıkan Paloma Marina Suites, Kuşadası’nı kalbinin attığı yerde misafirlerini ağırlıyor. Konumu ile dikkat çeken tesis, çiftler ve arkadaş gurupları için ideal bir alternatif sunuyor. Havuz ve bahçe manzaralı odalarıyla konforlu bir konaklama imkanı sunan Paloma Marina Suites, muhteşem Ege manzarası eşliğinde enfes lezzetleri tatmanıza da olanak sağlıyor. Kalbi Ege’de kalanlar için biçilmiş kaftan olan Paloma Marina Suites’te, hemen yerinizi ayırtın!
Modern ve mütevazı tasarımları ile grinin tonlarından oluşan yumuşak renklerin benzersiz buluşması sizi Paloma Finesse’te bekliyor. Lobisinden itibaren çağdaş mimari tarzı ile kendine hayran bırakan tesis, yaklaşık 80 metrelik turkuaz havuzu, 8 hektarlık alana yayılmış bahçeleri ve 350 metre uzunluğundaki kendisine ait kum plajı ve bölgenin en büyük ve kapsamlı su parkı Palomaqua ile mükemmel tatillerle buluşmanıza olanak sağlıyor. Muhteşem bir tatile buluşmak için Paloma Finesse’te yerinizi şimdiden ayırtın!
Uçsuz bucaksız doğal güzellikler ve sınırsız eğlence olanakları… Hepsi ve daha fazlası Club Marvy’de sizi bekliyor. Ege tatilinde unutulmaz anılar biriktirmenize imkan sunan tesis, sıra dışı bir konaklama deneyimi için misafirlerini bekliyor. Kendine ait 2 plajı ile hizmet veren Club Marvy, eşsiz manzaralara tanıklık etmek isteyenleri bekliyor. Hemen bir Ege tatili planlayıp, yerinizi ayırtabilirsiniz.