DÖVİZ YATIRIMCILARINA ALTERNATİF ÜRÜN - EUROBOND

•Kupon faiz oranı ile getiri kavramları birbirinden farklıdır. Kupon faiz oranı, vade sonuna kadar (değişken faizli değil ise) değişmemektedir. Ancak piyasada faiz oranı ve satış fiyatı değiştiğinde, kıymetin getirisi de satış fiyatına göre değişiklik gösterecektir. Faizlerin düştüğü bir piyasada beklenenden fazla getiri elde edilebilirken, faiz oranlarının yükselmesi durumunda daha az getiri elde edilmesi, zarar edilmesi dahi söz konusu olabilir.

•Eurobond alım-satım işlemleri birikmiş faizli değer üzerinden yapılır.

•Uluslararası piyasalarda ‘eurobond’ların alım/satım değerini gösteren fiyata “temiz fiyat” denir.

•Alım/satım işlemleri sonucu yatırımcının ödemekle yükümlü olduğu fiyata ise “kirli fiyat” denir. Kirli fiyat, temiz fiyat ile birikmiş faizin toplamıdır.

•Birikmiş faiz, ‘eurobond’ların ihraç gününden/son kupon ödeme tarihinden başlar ve gelecek kupon faiz ödeme gününe kadar sürer. Satın alınan ya da satılan her eurobond için birikmiş faiz ödenir ya da geri alınır.

•Yatırımcı, aldığı nominal değer için bir anapara ve birikmiş faiz ödemekle yükümlüdür. Satış işleminde de geri alış fiyatı üzerinden aldığı nominal tutar karşılığında bir anapara ve birikmiş faize hak kazanacaktır.

•Vade sonuna kadar elde tutulan ‘eurobond’lar için getiri sabitlenmiş olup her kupon dönemi için alınacak faiz miktarı net olarak görülmüş olur.

•‘Eurobond’u vadesinden önce elinden çıkaran yatırımcı anapara fiyat riskini almış sayılır. Bu yüzden anaparasından kâr veya zarar etme ihtimali oluşur. Birikmiş faiz tarafında ise (tuttuğu gün kadar) bir kaybı olmayacaktır.