OMEGA-3 İLE İLGİLİ 3 MUHTEŞEM GERÇEK

Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA, yaşamın her döneminde ihtiyaç duyulan esansiyel yağ asitlerindendir. Omega 3 insan vücudu tarafından üretilmediği için, mutlaka Omega-3 içerikli gıdaların tüketimi ile ihtiyacın karşılanması gerekmektedir. Balık yağları, Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır. Omega-3 içerikli gıdaların yeterli miktarda alınamadığı durumlarda balık yağlarından destek almak mümkündür.
Sinir sistemi ağının merkezini oluşturan beyin, vücuttaki tüm sistemlerin yönetiminden sorumlu olan organdır. Öğrenme, algılama, hafıza, dikkat ve daha birçok işlev beynimiz sayesinde gerçekleşiyor. Omega-3 içerisinde bulunan yağ asitlerinden biri olan DHA, normal beyin fonksiyonlarının korunmasında rol oynarken, normal görme yetisinin korunmasına da yardımcı oluyor.*
Ülkemizdeki ölüm vakalarının %42’si kalp hastalıkları sebebiyle gerçekleşiyor. Kalp sağlığını korumak için doktorlar öncelikle sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmayı; şeker, yağ, tuz, un gibi gıdaların tüketimini ise sınırlandırmayı öneriyor. Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonunun sürdürmesine katkıda bulunuyor.**
Hamilelik döneminde annenin Omega-3 açısından zengin beslenmesi, anne karnındaki bebeğin gelişiminde önemli rol oynuyor. Beyin gelişimi anne karnındaki bebeklik döneminden itibaren başlıyor ve doğduktan sonra devam ediyor. DHA’nın anne tarafından alınması fetusun ve emzirilen bebeklerin normal beyin ve normal göz gelişimini destekliyor.***
Tam 165 yıldır dünyada milyonlarca çocuğun kullandığı Möller’s Omega-3, yüksek miktarda doğal omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA ile birlikte A, D ve E vitaminleri de içeriyor. DHA, normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasına yardımcı olurken, A ve D vitaminleri de, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor. Dünyaca bilinen Möller’s Omega-3, balık yağının anavatanı olan Norveç'te üretilip şişelenerek ülkemize geliyor. Uluslararası sertifikalarla kalitesi tescillenen Möller’s Omega-3’ü 10 çocuk doktorundan 9’u tavsiye ediyor.****
Möller’s Omega-3, balık yağını çocuklarına içirmekte zorlanan anne babalar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Kalite ve lezzet ödüllü Möller’s Omega-3’ün, doğal tutti frutti aromalı sıvı formunu kullanan her 100 çocuktan 93’ü Möller’s Omega-3’ü severek içtiğini belirtiyor.***** Üstelik doğal limon aromalı seçeneği de bulunuyor. Möller’s Omega-3 balık yağları şeker, tatlandırıcı ve yapay aroma içermiyor.
Yapılan araştırmaya göre 100 annenin 99’unun güvendiği balık yağı markası olan Möller’s Omega 3’ü eczanelerde bulabilirsiniz.******
* Faydalı etkinin sağlanabilmesi için 250 mg DHA alınmalıdır.
** Faydalı etkinin sağlanabilmesi için günde 250 mg EPA ve DHA alınmalıdır.
***Hamile ve emziren kadınlarda faydalı etki, omega-3 yağ asitlerinin yetişkinler için önerilen günlük alım miktarlarına ek olarak 200 mg DHA alındığında sağlanmaktadır.
****Yöntem Araştırma’nın Metropol illerde 100 çocuk doktoru ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.
*****Akademetre Research tarafından Türkiye’yi temsili 12 ilde, 3-6 yaş çocuklar ile yapılan Tat ve Beğeni Araştırmasının bulgusudur.
******Akademetre Research tarafından Türkiye’yi temsili 12 ilde, 3-6 yaş çocuklar ve anneleri ile yapılan Araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.
Möller’s Omega-3 ilaç değildir, takviye edici gıdadır.