OMEGA-3 İLE İLGİLİ 3 MUHTEŞEM GERÇEK

* Faydalı etkinin sağlanabilmesi için 250 mg DHA alınmalıdır.

** Faydalı etkinin sağlanabilmesi için günde 250 mg EPA ve DHA alınmalıdır.

***Hamile ve emziren kadınlarda faydalı etki, omega-3 yağ asitlerinin yetişkinler için önerilen günlük alım miktarlarına ek olarak 200 mg DHA alındığında sağlanmaktadır.

****Yöntem Araştırma’nın Metropol illerde 100 çocuk doktoru ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.

*****Akademetre Research tarafından Türkiye’yi temsili 12 ilde, 3-6 yaş çocuklar ile yapılan Tat ve Beğeni Araştırmasının bulgusudur.

******Akademetre Research tarafından Türkiye’yi temsili 12 ilde, 3-6 yaş çocuklar ve anneleri ile yapılan Araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.

Möller’s Omega-3 ilaç değildir, takviye edici gıdadır.