SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN MİNERALLERİN ÖNEMİ

Dünyada çok fazla ve farklı mineral kaynakları bulunuyor. Ancak bunların çok azı vücut tarafından emilebiliyor. Böyle bir gerçekten yola çıkarak akıllı mineral teknolojisini kullanan Fenne Laboratories, vücuda uyumlu ve emilim düzeyi yüksek mineral kompleksleri geliştirdi. Yaşam için elzem olan mikro mineralleri hücresel düzeyde karşılayan bu teknoloji, hastalıklara karşı hücresel onarım sürecini başlatmada büyük rol oynuyor.

Şimdi "Fenne Laboratories’ın özel minerallerinin insan vücuduna ne gibi faydaları var?" sorusuna madde madde cevap vereceğiz. Fenne Laboratories'in ortak özelliği bedeni hücresel bazda beslemek ve hücresel elementleri dengelemek olan altı farklı ürünü bulunuyor.

Bu ürünlerin isimleri ve özellikleri ise şöyle: