SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN MİNERALLERİN ÖNEMİ

Mineraller bedenimizde varlıklarının çok farkında olmasak da eksikliğinde farklı sağlık sorunlarıyla karşılaştığımız çok önemli elzem moleküllerdir. Genel olarak mineraller vitaminlerle beraber sağlığımızın yapı taşlarıdır ve mutlaka dışarıdan alınmaları gerekir. Vitaminler daha çok bilinse ve konuşulsa da mineraller olmaksızın vücudumuzda işlev göremezler. Mineraller hücre korunması, sağlıklı diş, kemik ve cilt yapısı için büyük önem taşırlar. Ayrıca sağlıklı kan basıncı, kalp ritmi, kas fonksiyonları, vücudunun sıvı dengesinin korunması, sağlıklı bağırsak florası ve sağlıklı üreme sistemi fonksiyonları gibi pek çok alanda önemli bir rol oynarlar.
Dünyada çok fazla ve farklı mineral kaynakları bulunuyor. Ancak bunların çok azı vücut tarafından emilebiliyor. Böyle bir gerçekten yola çıkarak akıllı mineral teknolojisini kullanan Fenne Laboratories, vücuda uyumlu ve emilim düzeyi yüksek mineral kompleksleri geliştirdi. Yaşam için elzem olan mikro mineralleri hücresel düzeyde karşılayan bu teknoloji, hastalıklara karşı hücresel onarım sürecini başlatmada büyük rol oynuyor.
Şimdi "Fenne Laboratories’ın özel minerallerinin insan vücuduna ne gibi faydaları var?" sorusuna madde madde cevap vereceğiz. Fenne Laboratories'in ortak özelliği bedeni hücresel bazda beslemek ve hücresel elementleri dengelemek olan altı farklı ürünü bulunuyor.
Bu ürünlerin isimleri ve özellikleri ise şöyle:
Hücresel elementleri dengeleyen Proteo-Vita, bedenin sağlıklı denge halinde kalmasını sağlıyor. Bağışıklık sistemini destekliyor ve normal fonksiyonlarına katkıda bulunuyor. Ayrıca bağışıklık sisteminin virüs, bakteri, çevresel toksin gibi faktörlere karşı güçlü yanıt vermesine ve bedenin gün içerisinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi efektif şekilde karşılamasına yardımcı oluyor.
Proteo-Vita Kids çocukların bağışıklık sistemini destekler ve normal fonksiyonlarına sağlıklı bir şekilde katkıda bulunur. Çocuklarda bağışıklık sistemini tehdit eden faktörlere karşı bağışıklık sisteminin vereceğin yanıtların efektif bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
Activent, modern toplumların en büyük sorunu olan sindirim (gastrointestinal) işlevlerinin sağlıklı sürmesine yardımcı olur. Mide-bağırsak sisteminin sağlıklı ve optimum çalışabilmesi için mikro minerallere ihtiyacı var. Bağırsak mikrobiyotasının düzelmesine ve sağlıklı floraya destek olan Activent, bu sayede sağlıklı sindirim ve sağlıklı bağışıklığı destekliyor.
Metabolik dengesizliklerin düzelmesine ve beden metabolizmasının sağlıklı işleyişine yardımcı olan Inovatiss, kan şekeri dengesinin sağlanmasına ve insülin yanıtının sağlıklı işlemesine destek olur. Karaciğer başta olmak üzere dokularda biriken toksinlerin temizlenmesine ve detoksuna yardımcı olur. Sağlıklı beyin fonksiyonlarına ve bilişsel fonksiyonların düzenli sürmesine yardımcıdır.
Özellikle hareket sisteminde sorun yaratan inflamatuar süreçlerin kontrolünü sağlar. Kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Eklem ve kıkırdak yapısını besleyen mikro elementlerin dengeli ve efektif şekilde alınmasını sağlar.
Günümüzde artık hücrenin enerji sağlayan fabrikası olan mitokondrinin sağlıklı çalışmasının ne kadar önemli olduğu biliniyor. Refencer’in içerdiği mikro mineral kompleksi mitokondriyal oksidatif stresi engelliyor, mitokondrinin yetersiz çalışma riskini azaltıyor ve yorgunluk – hâlsizlik gibi durumlara karşı bedenin enerji üretimini arttırmaya yardımcı oluyor.
Sıvılaştırılmış Akıllı Mineral teknolojisini Türkiye'ye getiren Fenne Laboratories'ın bağışıklık sistemine katkıda bulunan ve vücudunuzun normal fonksiyonlarını destekleyen ürünü Proteo-Vita, vücudunuzun gerekli olan mineral ihtiyacını karşılayan yapısıyla dikkat çekiyor. Proteo-Vita ile siz de yaşamınızda yepyeni ve sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz.