ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN OKUL MİNİBÜSÜNDE OLMASI GEREKEN 4 ÖZELLİK

Her gün ailelerin çocuklarını emanet ettiği okul minibüslerinde aranılan ilk şart şüphesiz ki güvenlik faktörü. Aileler doğal olarak çocuklarının sorunsuz bir şekilde okula gidip gelmesini istiyor. Güvenlikten sonra konfor da tabii ki çok önemli. Peki bir okul minibüsünün çocuklar için güvenli olduğunu ortaya koyan özellikler neler? Hadi şimdi o özelliklere bir göz atalım.