ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN OKUL MİNİBÜSÜNDE OLMASI GEREKEN 4 ÖZELLİK

Her gün ailelerin çocuklarını emanet ettiği okul minibüslerinde aranılan ilk şart şüphesiz ki güvenlik faktörü. Aileler doğal olarak çocuklarının sorunsuz bir şekilde okula gidip gelmesini istiyor. Güvenlikten sonra konfor da tabii ki çok önemli. Peki bir okul minibüsünün çocuklar için güvenli olduğunu ortaya koyan özellikler neler? Hadi şimdi o özelliklere bir göz atalım.
Çocuğunuzu emanet edeceğiniz okul minibüsünde mutlaka kapının güvenlik fitiline sahip olması gerekiyor. Böylece kayar kapı kapanırken bir engelle karşılaşması durumunda otomatik olarak geri açılıyor. Bu özellik sayesinde öğrenciler korunmuş oluyor.
Söz konusu çocuklar olduğunda ince eleyip sık dokumakta fayda var. Yeni nesil servis minibüsleri bu gerçeği en iyi şekilde gözetiyor. Geri vites sesli ikazı sayesinde, araç geri vitese takıldığında etraftaki yayalar sesli bir şekilde uyarılıyor.
Okul minibüslerinin arkasında 'okul taşıtı' yazması yasal bir zorunluluk. Bunu zaten çoğu insan biliyor. Fakat bu yazının kolayca fark edilmesi de önemli bir detay. Çocuğunuzun içinde bulunduğu okul minibüsü, aracın arkasındaki reflektörlü yazı sayesinde trafikte kolayca fark edilecektir.
Şimdi gelelim teknolojik bir detaya. Yeni nesil okul minibüslerinde 360 derece görüş sağlayan dış kameralar ve harici monitör bulunuyor. Bu sayede aracın dışını monitöre yansıtarak sürücüye görüş kolaylığı sağlanıyor. Sürücünün aracın dört bir yanını görebilmesi, öğrenciler açısından ekstra güvenlik sağlıyor.
İnsanları bir yerden başka bir yere güvenle ulaştırmanın sorumluluğunu yıllardır en iyi şekilde taşıyan Ford Transit, güvenli, şık ve rahat bir yolculuk için tasarlandı. Gözbebeğimiz olan çocuklarımız ise Ford Transit ile emin ellerde. Çünkü Ford Transit, yılların tecrübesi ve kalitesinin yanı sıra, Türkiye'deki yeni yönetmeliği ilk uygulayan okul minibüsü.
Ford Transit'te araç içi IP kameraları ile her şey kontrol altında. Bu kameralar aracın içinde ne olup bittiğini 30 gün boyunca kayıt altına alıyor (NVR). Üstelik her türlü darbeden ve titreşimden de etkilenmiyor. Söz konusu sistem, kontak kapandıktan sonra devreye giren 9800 mA'lik pil üzerinden sağlanıyor. Bu pil kontak açıkken şarj oluyor, kontak kapalıyken ve araç uzun süre park halindeyken aracın aküsünü koruyor. Araç içi IP kameraları, gece görüş özelliği sayesinde kontak kapalı olduğunda da araç sürekli kayıt altına alınıyor.
Ford Transit'te araç takip sistemi sayesinde, aracın hangi rotayı takip ettiği ve nerede olduğunu anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Ford Transit'teki sensörler ile kontak kapandıktan sonra 15 saniye boyunca sürücüler "koltukları kontrol ediniz" yazısıyla uyarılıyor.
Ford Transit sadece sürücüleri uyarmakla kalmıyor, aynı zamanda arka koltuklarda 9 kg üzerinde bir ağırlık olması durumunda bunu tespit ediyor. Kontak kapandıktan sonra; 15 saniye boyunca sesli uyarı verilmesi, 30 saniye sonra 4'lü flaşörlerin yanması, 5 dakika sonra da uyarı amaçlı korna çalması gibi güvenlik önlemleri bulunuyor. Tüm bu metotlar sayesinde sürücüler araçtan ayrıldıktan sonra bile uyarılabiliyor.
Ford Transit'in çocuklara özel tasarlanmış ultra güvenlikli yapısı arıza durumunda da devreye giriyor. Koltuk sensörlerinde arıza olduğunda harici monitörde arızalanan koltuk sensörüne ait bir uyarı çıkıyor. Ayrıca arıza giderilmediyse her kontak açılışında sesli bir şekilde tekrar uyarı veriliyor. Böylece çocukların arıza anında bile güvende olması sağlanıyor.