KADINLARIN 'CAM TAVAN' SEVMEDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bugün geldiğimiz noktada kadınlar eskiye nazaran iş hayatında daha çok sorumluluk alma imkânına sahip olsa da hâlâ almamız gereken uzun bir yol var. Bu yolu yürümek ve başarmak için kadın veya erkek herkesin ön yargılara karşı durması gerekiyor. Cinsiyet ayrımcılığı yapan insanların karşısında "adalet incinmesin" düsturuyla hareket eden insanlar çoğaldıkça cam tavanlar da tarihe karışacaktır. Bu yüzden sadece kendimiz için değil hak ettiğine inandığımız herkes için liyakat ve adaletin yanında yer almamız şart. Çünkü ancak bu şekilde gelecek nesillere güzel bir miras bırakabileceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; "Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" Öyleyse "böyle gelmiş böyle gider" demeyeceğimiz, "yapsam ne değişecek ki" diye hayıflanmadığımız, "hiçbir faydası olmayacak" diye düşünmediğimiz bir mücadelenin tarafı olmalıyız.