KADINLARIN 'CAM TAVAN' SEVMEDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Cam tavan denilince birçok insanın aklına otomobillerin cam tavanları gelse de bu isimle anılan bir sendrom olduğunu biliyor muydunuz? Çalışan kadınların belirli bir seviyeye ulaşmasının ardından yükselmesini engelleyen etkenlerin tamamına "cam tavan sendromu" deniliyor. Cam tavan sendromu erkeklerin de karşı karşıya kaldığı bir problem olsa da daha çok kadınlar bu sorunla baş etmek zorunda kalıyor. Peki kadınların önündeki bu potansiyel engeli aşmak için ne yapmak gerekiyor? Bu içerikte bu soruya yanıt arayacağız ama öncesinde cam tavan sendromunu biraz daha yakından tanıyalım.
Yapılan bir araştırmaya göre her beş kadından dördü cam tavan sendromu nedeniyle problem yaşıyor. Kadınların iş hayatında yükselmesini engelleyen bu bariyerin en kötü özelliği ise bir noktadan sonra insanların motivasyonunu zedelemesi. Hak ettiği hâlde yükselemeyen kadın çalışanlar zamanla adalete ya da kendilerine olan inancı da yitirebiliyor.
Cam tavan sendromunun 1986'da Wall Street Journal'da yayınlanan bir makale ile popüler hâle geldiği biliniyor. Bu önemli terim özellikle kadınların iş hayatında yükselememesini anlatıyor. Cam tavan sendromu, kadınların üst düzey işlere terfi etmelerini önleyen engeli anlatan bir metafor olarak kullanılıyor.
Bugün geldiğimiz noktada kadınlar eskiye nazaran iş hayatında daha çok sorumluluk alma imkânına sahip olsa da hâlâ almamız gereken uzun bir yol var. Bu yolu yürümek ve başarmak için kadın veya erkek herkesin ön yargılara karşı durması gerekiyor. Cinsiyet ayrımcılığı yapan insanların karşısında "adalet incinmesin" düsturuyla hareket eden insanlar çoğaldıkça cam tavanlar da tarihe karışacaktır. Bu yüzden sadece kendimiz için değil hak ettiğine inandığımız herkes için liyakat ve adaletin yanında yer almamız şart. Çünkü ancak bu şekilde gelecek nesillere güzel bir miras bırakabileceğiz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; "Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" Öyleyse "böyle gelmiş böyle gider" demeyeceğimiz, "yapsam ne değişecek ki" diye hayıflanmadığımız, "hiçbir faydası olmayacak" diye düşünmediğimiz bir mücadelenin tarafı olmalıyız.
Ford Otosan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ön yargıları yıkmak için büyük bir adım attı. Bir farkındalık yaratmak amacıyla harekete geçen Ford Otosan, ön yargıları #birliktekırabiliriz diyor. "Kadına göre bir iş değil", "kadın evlenince işten ayrılır", "kadın yönetici ile çalışmak zor", "hamilelik kariyerde yükselmeye engel olur", "çalışma hayatına ara veren kadınlar aynı tempoya dönemez" gibi ön yargılar iş hayatında kadına yönelen ön yargılardan sadece birkaçı.